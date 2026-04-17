Barrachina se compromete en Calp a modernizar la lonja y reducir la burocracia pesquera

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado este jueves el puerto de Calp para conocer de primera mano la situación del sector pesquero y atender las principales reivindicaciones de la Cofradía de Pescadores. Durante su visita, en la que ha estado acompañado por el patrón mayor, Paco Català, y la alcaldesa, Ana Sala, Barrachina ha reafirmado el compromiso del Consell con los pescadores frente a las dificultades que atraviesan.

Críticas a la política pesquera

Barrachina ha sido muy crítico con la gestión pesquera, denunciando la "persecución europea" que, según ha afirmado, ha llevado al desguace de más de 100 barcos en la Comunidad Valenciana. Ha exigido al Gobierno de España que ponga fin al "examen anual que en el mes de diciembre hace que se jueguen la vida", en referencia a la normativa que limita los días de faena y que es decidida por "burócratas desconectados de la realidad mediterránea".

El conseller ha defendido que actualmente hay más pesca que en años anteriores y que los 140 días de pesca asignados a los arrastreros "son pocos días". En este sentido, ha insistido en la necesidad de reducir las cargas administrativas: "Son marineros y no son ni administrativos ni informáticos", por lo que ha pedido "menos papeleo, menos burocracia y que se les tenga en consideración".

Necesitamos que pesquen más días y con menos cortapisas" Miguel Barrachina Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

También ha calificado de "injusto" el impuesto de hidrocarburos sobre el gasóleo, señalando que la administración se beneficia del aumento de precios en conflictos internacionales. Por ello, ha solicitado que ese beneficio revierta en ayudas directas al sector.

Compromisos de modernización

En respuesta a las demandas locales, Miguel Barrachina ha anunciado que la Generalitat contribuirá a la modernización de las instalaciones de la lonja de Calp. "Nos gustaría ver una lonja, unas instalaciones más modernas, y vamos a contribuir ayudándoles", ha declarado. Las mejoras se centrarán en acondicionar la zona baja, las nuevas puertas y el suelo del recinto para que puedan "comercializarlo con dignidad".

Por su parte, el patrón mayor de la Cofradía de Calp, Paco Català, ha agradecido el apoyo del conseller y ha detallado las frustraciones del sector, como el "diario de pesca absurdo" en la plataforma Altems. Català ha sido claro en sus peticiones: la modernización de la lonja y la construcción de una segunda gasolinera en el puerto. "Están siempre cada año una puntillita", ha lamentado sobre las constantes trabas burocráticas.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha agradecido la "necesaria visita" de Barrachina y ha subrayado la urgencia de las actuaciones. "Es evidente que el puerto necesita de unas mejoras, pero inmediatas", ha afirmado. Sala ha destacado que el puerto requiere mejoras estéticas y de imagen, pero "sobre todo, estructurales dentro de lo que es el propio edificio de la lonja pesquera", y ha expresado su confianza en que el compromiso del conseller se materialice "lo antes posible".