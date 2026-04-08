Así son las 'vacas bomberas' que limpian los montes para prevenir incendios en la Marina Alta

La comarca de la Marina Alta ha puesto en marcha una innovadora iniciativa que combina tradición, sostenibilidad y prevención de incendios. Se trata de un proyecto piloto en El Verger, impulsado desde el Ayuntamiento de El Verger, junto con la Xarxa Agrícola, que emplea vacas para gestionar el territorio y reducir el riesgo de fuegos forestales. Agustí Espí, miembro de la red, explica, en COPE Dénia Marina Alta, que la idea es reintroducir la ganadería de vacas de carne en la zona, una práctica que se había perdido.

Xarxa Agrícola Vacas bombero en El Verger

Ventajas frente a cabras y máquinas

El ganado vacuno presenta importantes ventajas frente a otras soluciones. Según Espí, una sola vaca puede hacer el trabajo de ocho ovejas, y su carácter rústico les permite adaptarse a la perfección. Además, la tecnología facilita su manejo. “Puedes controlarles perfectamente con el GPS y poner incluso un vallado virtual para que ellas no se vayan de la zona que tú quieres que pasten”, señala. Esta solución también es más respetuosa con el entorno que la maquinaria pesada, que no puede acceder a todos los rincones y deja un paisaje “desértico”.

Las máquinas solucionan el problema en un día, los animales necesitan tiempo" Agustí Espí Representante de la Xarxa Agrícola

El sistema no solo es ecológico, sino también rentable. La carne de ternera tiene una gran aceptación en el mercado, a diferencia de otras. “La ternera es una carne que comemos todas las personas a nivel cultural”, apunta Espí, destacando que es apta para comunidades como la musulmana, que no consume cerdo. La propia asociación de cazadores de El Verger, explica, prefirió este método “antes que hacerlo con máquinas”.

Retos y futuro del proyecto

Aunque el impacto es “muy positivo”, Agustí Espí reconoce que es un trabajo a largo plazo. “Las máquinas solucionan el problema en un día, los animales necesitan tiempo”, admite. El principal reto es que más ganaderos se sumen al proyecto y garantizar la seguridad de los animales ante un gran incendio, lo que califica como una posible “catástrofe”.

Xarxa Agrícola Vacas bomberas en El Verger

A pesar de los desafíos, la iniciativa cuenta con un gran respaldo. “Toda la sociedad en general está a favor de estas iniciativas”, asegura Espí. Más allá de la prevención, las 'vacas bomberas' aportan beneficios a la biodiversidad: abonan el campo y crean “diferentes zonas o pequeños ecosistemas” que diversifican el paisaje. El proyecto ya planea su expansión y, aunque Espí prefiere no dar detalles, confirma que están “trabajando con otro ayuntamiento” para llevar las vacas a otras zonas de la Marina Alta.