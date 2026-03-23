Así queda el calendario laboral de 2027: la Comunitat Valenciana pierde un festivo y suma un 'acueducto' en diciembre

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto del calendario laboral para 2027 en la Comunitat Valenciana, el cual presenta varias novedades importantes. La principal modificación es que el día de Sant Joan, el 24 de junio, deja de ser festivo autonómico, retribuido y no recuperable, a diferencia de lo que ocurrió en este año. Esta decisión afecta directamente a localidades como Xàbia, donde las fiestas de Fogueres tienen esta fecha como un día central.

Por otro lado, los preparativos para las Falles de Dénia y Pego de 2027 ya pueden mirar al calendario, que sitúa el día de San José, 19 de marzo, en viernes. Esta coincidencia dará lugar a un puente natural de tres días, al contrario de lo sucedido este año, en el que el día posterior a la festividad fue laborable para la mayoría.

Festivos que caen en sábado

El calendario de 2027 también presenta una particularidad que reduce los días de descanso para muchos. Los festivos del 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana) y 25 de diciembre (Navidad) caen en sábado. Según la normativa laboral, los sábados se consideran laborables, por lo que, a diferencia de los domingos, un festivo que cae en sábado no se recupera, lo que se traduce en menos días libres para quienes trabajan de lunes a viernes.

Puentes y 'acueductos' de 2027

En cuanto a las posibilidades de escapadas y puentes, el calendario presenta dos escenarios muy diferentes. El tradicional puente del Pilar se verá afectado, ya que el 9 de octubre es sábado. Sin embargo, el año acabará con un gran 'acueducto' en diciembre. Al caer el Día de la Constitución (6 de diciembre) en lunes y el Día de la Inmaculada (8 de diciembre) en miércoles, se abre la posibilidad de disfrutar de unas pequeñas vacaciones de hasta cinco días para quienes puedan tomarse libre el martes intermedio.

Lista completa de festivos autonómicos en 2027

La lista completa de festivos autonómicos no recuperables para 2027, aprobada por el Consell, arranca con el 1 de enero (Año Nuevo) y el 6 de enero (Epifanía del Señor). En marzo, será festivo el día de San José (viernes 19), y la Semana Santa llegará con el Viernes Santo (26 de marzo) y el Lunes de Pascua (29 de marzo).

El 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) también será festivo, aunque cae en sábado. Ya en el último tramo del año, se celebrarán el 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana), la Fiesta Nacional de España (12 de octubre) y el día de Todos los Santos (1 de noviembre). El año se cerrará con el puente de diciembre, gracias a los festivos del Día de la Constitución (lunes 6), la Inmaculada Concepción (miércoles 8) y, finalmente, la Natividad del Señor (25 de diciembre).