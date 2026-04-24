Asaltan a plena luz del día una tienda de móviles en el centro de Dénia a cara descubierta

Lo que parecía una jornada habitual en el centro de Dénia se ha visto truncada el pasado martes por un descarado robo en un establecimiento de telefonía de la calle Marqués de Campo. Las imágenes del suceso han corrido como la pólvora por los grupos de Facebook de la Marina Alta.

00:00 Volumen Cerrar Imágenes de la cámara de vigilancia del establecimiento de la calle Marqués de Campo

Dos jóvenes, a cara descubierta y con una frialdad absoluta, sustraían varios terminales de alta gama ante la impotencia de los trabajadores del establecimiento. El suceso ocurría a plena luz del día en una de las vías más transitadas del municipio.

Un asalto a sangre fría

Según se puede observar en las grabaciones de seguridad que han trascendido, los autores entraron en el local simulando ser clientes. Tras unos segundos tanteando los smartphones expuestos cerca de la puerta, ambos comenzaron a estirar y arrancar los teléfonos de sus anclajes de seguridad.

Mientras uno de los asaltantes empleaba una fuerza bruta considerable para liberar los terminales, el segundo mantenía una tranquilidad pasmosa, ignorando los reproches y advertencias de los empleados. A pesar de las correas de seguridad, los ladrones lograron hacerse con varios ejemplares de última generación antes de salir de la tienda.

La estampa de los jóvenes huyendo con el botín en la mano generaban una gran estupefacción entre los viandantes que, a esa hora, paseaban por el centro de la ciudad.

Fuentes policiales han confirmado a COPE Dénia Marina Alta que la investigación sigue en curso.