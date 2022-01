Vox insiste en que se cambie la calificación de Alicante a castellanohablante

El grupo Vox en el Ayuntamiento de Alicante defenderá en el pleno municipal, por tercera vez en lo que va de mandato, la propuesta de declaración institucional para instar a les Corts Valencianes a modificar la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano para cambiar la calificación de la ciudad de Alicante como 'valencianohablante' a 'castellanohablante'.

Así lo ha avanzado en una nota de prensa el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá. "Presentamos por tercera vez esta declaración institucional y lo seguiremos haciendo tantas veces como fuese necesario hasta que se haga justicia y Alicante deje de ser un municipio considerado como 'valencianohablante' para reflejar la realidad actual de la ciudad que no es otra que la de un uso mayoritario del español como lengua predominante de los alicantinos", ha afirmado Ortolá. Según ha dicho, las otras dos veces los concejales de Ciudadanos "evitaron su aprobación amparándose en el absurdo argumento de que no había que crear confrontación por las lenguas", pero "ellos no tuvieron problema en presentar en el pleno de diciembre dos declaraciones institucionales similares sobre la imposición del catalán en nuestra autonomía".

"Esta vez pediremos a Ciudadanos que sea consecuente con su postura y, sobre todo, que defienda de una vez y sin complejos la libertad de las familias a elegir la lengua en la que estudien sus hijos", ha señalado el de Vox, quien ha abogado por que el que quiera estudiar en valenciano pueda hacerlo, "pero el que quiera estudiar en español debe tener esa posibilidad, porque así lo dicta nuestra Constitución". A su juicio, esta modificación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano es importante para adecuar la norma a la realidad social de Alicante y de los alicantinos.

Según VOX Alicante, las estadísticas de las encuestas del conseller Vicent Marzà "evidencian que el español predomina claramente sobre el valenciano en todos los ámbitos de los ciudadanos alicantinos" y que, de hecho, una encuesta realizada por el Consell en 2015 determina que en Alicante, "incluso en el ámbito familiar, el español es la lengua materna empleada (84,5 %), muy por encima del valenciano (12,3 %)".