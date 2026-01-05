La vivienda rompe récords en Alicante mientras los sueldos se quedan atrás

El precio de la vivienda usada sigue su escalada en la Comunidad Valenciana y Alicante no es ajena a esta tendencia. Según el último informe de idealista, el precio medio ha subido un 14,4% en la provincia de Alicante durante el último año, consolidando un mercado cada vez más tensionado.

En el caso de Alicante capital, el incremento interanual alcanza el 10,7%, situando el precio del metro cuadrado en 2.508 euros, una cifra que complica aún más el acceso a la vivienda para muchas familias y jóvenes. Municipios con subidas históricas

El mayor aumento de precios se ha registrado en Rafal, donde las viviendas cuestan hoy un 74,5% más que hace un año. Le siguen Jacarilla (+60,4%) y Pego (+48,9%), convirtiéndose en algunos de los municipios con mayor encarecimiento de toda la Comunidad Valenciana.

En el lado contrario, solo unos pocos municipios registran descensos, como Algorfa (-10,5%), Benejuzar (-6,3%) o Alcalalí (-5,9%), aunque son casos aislados dentro de una tendencia claramente alcista.

Un problema estructural

Los expertos apuntan a la falta de vivienda como la principal causa de esta escalada. El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, advierte de un grave déficit de viviendas en España, estimado en unas 700.000, lo que mantiene la presión sobre los precios.

La Comunidad Valenciana ha alcanzado un máximo histórico, con una subida media del 17,3% y un precio de 2.418 euros por metro cuadrado, mientras que todas las provincias registran incrementos a doble dígito.

Alicante, en la misma dinámica nacional

La situación en Alicante se enmarca dentro de un contexto nacional donde el precio de la vivienda usada ha subido un 16,2% interanual, la mayor subida desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las grandes capitales, como Madrid o Barcelona, también marcan récords, pero el impacto en provincias como Alicante se traduce en menor oferta, más demanda y precios cada vez más inaccesibles.

Una tendencia que, según los analistas, no muestra signos de frenarse a corto plazo y que sitúa el acceso a la vivienda como uno de los grandes retos sociales y económicos de 2026.