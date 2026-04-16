El vino no es lo más importante: un estudio desvela el nuevo perfil del turista en las bodegas de Alicante

Dos investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han llevado a cabo un estudio sobre el perfil del visitante de las bodegas de la Ruta del Vino de Alicante. La investigación, desarrollada por Ana Belén Casado y Ricardo Sellers, catedráticos de Comercialización e Investigación de Mercados, se enmarca en el proyecto “Experiencias Enoturísticas de España”, impulsado por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) y financiado con fondos europeos NextGenerationEU a través del Ministerio de Industria y Turismo.

El informe ha permitido profundizar en el comportamiento del enoturista que visita la región a través de un sondeo en una decena de bodegas. Para ello, se diseñó un cuestionario en castellano e inglés con 27 preguntas sobre la organización de la visita, la experiencia y las características personales, reuniendo un total de 321 encuestas válidas.

Perfil del enoturista: mujer y de mediana edad

Entre las principales conclusiones, el estudio revela que la mayoría de los visitantes son mujeres (52,5%) y el tramo de edad predominante es el de 46 a 65 años, que representa el 41,1% del total. En cuanto a la procedencia, el 65,6% de los visitantes son españoles frente a un 34,4% de extranjeros, y un dato destacable es que el 57,5% de los enoturistas ya son residentes en la provincia de Alicante.

La diversión y la gastronomía, claves de la visita

Otro de los hallazgos más relevantes es que la mayoría de los enoturistas buscan complementar su visita a la bodega con la gastronomía local. De hecho, el 67,6% de los encuestados afirmaron que planeaban comer en algún restaurante de la zona. Las motivaciones principales están más relacionadas con el ocio y el disfrute que con el interés puramente enológico.

Aspectos como “pasar el día con los amigos y la familia”, “divertirme” o “hacer cosas diferentes y tener nuevas experiencias” han resultado ser más importantes para los visitantes que otros motivos como “conocer esta bodega concreta y probar sus vinos” o “aprender cosas nuevas relacionadas con el mundo del vino”. A pesar de ello, el índice de satisfacción global es muy elevado, alcanzando una media de 6,4 puntos sobre 7.

Nuevas oportunidades para las bodegas

Según los investigadores de la UA, estos datos son “sumamente valiosos” porque demuestran que el enoturismo en Alicante “trasciende la simple cata de vino” para posicionarse como “una experiencia de ocio social y gastronómico”. Este enfoque permite a las bodegas explorar nuevas vías de negocio más allá de la producción vinícola.

El estudio subraya que el factor “lúdico-hedónico” y la compañía de familiares o amigos “pesan más” que el conocimiento técnico del sector. Por ello, los expertos sugieren que las bodegas pueden “dejar de enfocarse solo en la parte didáctica para diseñar experiencias más divertidas y compartibles”.

Finalmente, el informe destaca la importancia de la figura del “prescriptor”, ya que casi el 80% de las visitas son organizadas por un acompañante, como la pareja o un amigo que elige el plan. Este dato resalta la necesidad de dirigir las estrategias de marketing a captar a esa persona que influye en la decisión, más allá del consumidor final que realiza la visita.