De víctima a detenida: el giro inesperado de un robo en Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una mujer de 51 años como presunta responsable de un delito de simulación de delito. La investigada denunció falsamente haber sido víctima de un robo con violencia, pero la investigación policial ha revelado que los hechos no ocurrieron como relató y que se lo había inventado todo.

La investigación se ha iniciado a raíz de una denuncia por un supuesto robo con violencia mediante el método del tirón. Según la versión de la denunciante, se encontraba caminando por la vía pública cuando un hombre la empujó por la espalda, le arrebató el bolso y emprendió la huida a toda velocidad.

La investigación destapa el engaño

Los agentes encargados del caso han realizado numerosas gestiones con las que han podido determinar que el relato de la denunciante no se ajustaba a la realidad. Las pesquisas han permitido concluir que el delito de robo con violencia nunca se había producido, por lo que contactaron de nuevo con la mujer.

Finalmente, la denunciante ha admitido ante los agentes que los hechos no sucedieron de la manera que los había relatado en su denuncia. La mujer ha reconocido habérselo inventado todo y ha confesado que lo que realmente ocurrió es que le sustrajeron su bolso al descuido.

Tras confesar la denuncia falsa, ha sido detenida por su presunta participación en un delito de simulación de delito. Todas las actuaciones han sido puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Alicante.

Un delito más común de lo que parece

Desde la Policía Nacional recuerdan que se producen numerosas detenciones en la provincia de Alicante por este delito de simulación. En algunos casos, se trata de denuncias presentadas por robos con violencia que, en realidad, encubren hurtos o incluso extravíos por parte del denunciante.

Todas estas denuncias son investigadas por grupos especializados de Policía Judicial, que en muchos casos averiguan que los hechos no ocurrieron tal y como fueron denunciados. Por este motivo, se recuerda a la ciudadanía que denunciar haber sido víctima de un delito, cuando en realidad este no ha sucedido, está tipificado en la legislación vigente como simulación de delito.