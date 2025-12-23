Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, explora la conexión con el más allá en su nueva novela

El magistrado del Tribunal Supremo y escritor alicantino Vicente Magro ha presentado su séptima novela, Nunca me marcharé, una obra que supone un giro temático en su trayectoria al abordar la vida después de la muerte y el duelo. En una entrevista en Mediodía COPE Alicante, Magro ha explicado que el libro explora la posibilidad de que las personas fallecidas puedan contactar de forma sensorial o extrasensorial con sus seres queridos.

Un tabú social

La novela se adentra en una de las grandes preguntas de la condición humana: ¿qué ocurre tras la muerte? Magro señala que, aunque es un deseo común querer recibir una señal de un ser querido fallecido, es un tema del que no se habla. "La gente lo calla por miedo a si alguien piensa que estás loco", ha afirmado el autor. Para escribir el libro, se documentó durante un año con estudios de Estados Unidos e Inglaterra que demuestran que "una de cada tres personas ha tenido una percepción sensorial o extrasensorial con gente que ha fallecido de su entorno familiar".

He abierto una puerta a que mucha gente cuente algo que hasta la fecha no contaban por miedo" Vicente Magro Magistrado Tribunal Supremo

El magistrado asegura que, tras la publicación, muchas personas le han contado experiencias que hasta ahora mantenían ocultas. "He abierto una puerta a que mucha gente cuente algo que hasta la fecha no contaban porque les daba miedo o vergüenza pensar que estuvieran locos", ha comentado Magro, quien invita a sacar el tema en las reuniones familiares de Navidad para comprobar que es una experiencia más común de lo que se cree.

Una herramienta para superar el duelo

El principal objetivo de la novela es "ayudar en el duelo de la muerte", el que considera "lo más doloroso que le puede ocurrir a una persona". La idea surgió a raíz de la historia de una amiga con una enfermedad terminal que le confesó su deseo de poder seguir presente de alguna forma tras su fallecimiento. "Quería pensar si existe la posibilidad, ya que me voy a morir, de seguir aquí en vida con mi hermana, con mi hermano, poder seguir estando en mi habitación, aunque no sea físicamente", le relató.

Me has ayudado a superar la muerte de mi padre" Vicente Magro Magistrado Tribunal Supremo

Este enfoque ha conectado con muchos lectores que han perdido a un ser querido. El autor se ha mostrado satisfecho por los mensajes recibidos: "Tengo el móvil lleno de WhatsApp. 'Vicente, muchas gracias, me has ayudado a superar la muerte de mi padre, la muerte de mi madre, la muerte de mi hijo', me han dicho dos personas". Según Magro, el libro es una herramienta psicológica para quienes buscan sentir que ese vínculo espiritual no se ha roto del todo.

El reto del 'gemelo digital'

En su parte final, la obra introduce el concepto del gemelo digital, una tecnología basada en inteligencia artificial que ya ofrecen algunas empresas para crear una réplica de una persona antes de su muerte. Este avatar permite interactuar con el fallecido, lo que plantea un profundo debate ético y jurídico. "¿Y qué pasa con ese gemelo digital si interactúa y empieza a cometer delitos?", se ha preguntado Magro, alertando de que el derecho va por detrás de la tecnología.

Finalmente, el escritor ha revelado que la novela incluye un homenaje a la radio española, y en concreto a la Cadena COPE y su programa Tiempo de Juego, por "el gran trabajo que hizo durante el COVID". Magro ha querido agradecer así la compañía que los medios ofrecieron a los ciudadanos durante el confinamiento.