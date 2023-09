La Universidad de Alicante celebra su mayor cita con la divulgación de la ciencia

La Universidad de Alicante (UA) celebra este viernes 29 de septiembre su cita más importante con la divulgación científica, la European Researchers' Night-Nit de la Investigació 2023, con más de 50 actividades que se llevarán a cabo en el campus de San Vicente del Raspeig, las estaciones científicas y el Museo de la Biodiversidad de la UA situado en Ibi.

A las 11 horas arrancará esta nueva edición en el campus de la UA, en la 'mano', con la rectora Amparo Navarro que dará la bienvenida a los 1.600 de estudiantes de más de una veintena de centros de secundaria de toda la provincia de Alicante que este año, por primera vez, participan en el espacio matinal de la European Researchers' Night-Nit de la Investigació. A partir de las 17:30 horas, este evento dedicado a la ciencia se abrirá a toda la población con más de cuarenta estands con talleres, rutas, experimentos y demostraciones entre el Reloj de Sol de la Escuela Politécnica Superior, el Hangar, la Torre de Control y zonas aledañas.

Experimentos sobre óptica, física, química, sociología, ingeniería, robótica, economía, derecho, astronomía, matemáticas, biología, geografía, ecología o arqueología son solo una pequeña muestra de todo lo que ofrece este espacio a los visitantes. En la European Researchers' Night-Nit de la Investigació 2023 también confluyen la ciencia y el arte con varias exposiciones como “Viajando por el Sistema Solar a escala”, en la calle de los laboratorios de Ciencias; “Arte con ciencia: el sonido de las piedras”, que se situará en el Rincón de los Poetas; y “Mare Lucidum”, de Ángel Fitor, una muestra sobre fotografía submarina que podrá visitarse en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) hasta finales de enero de 2024.

Por último, entre los edificios Torre de Control y Rectorado tendrá lugar una observación al sol en directo por la mañana y, cuando anochezca, se llevará a cabo una observación astronómica con telescopios para adentrarse en los entresijos de crepúsculos, satélites y galaxias. Más allá del campus, las estaciones científicas y el Museo de la Biodiversidad de la UA se suman a esta cita con varias avtividades y talleres prácticos.

En la Estación Científica Font Roja Natura UA–Alcoi se llevará a cabo un seminario sobre rastreo de vertebrados para la conservación y educación ambiental y, en el Centro de Investigación Marina de Santa Pola, una actividad de ciencia ciudadana sobre microplásticos. En Ibi, la Estación Biológica de Torretes-Jardín Botánico presenta la actividad “De la teoría a la práctica: investigación, conservación y divulgación en el Jardín Botánico de la UA” y, por último, “Ciencia a oscuras en el MUBIO: la otra cara de la biodiversidad” es la visita guiada y talleres que acoge el Museo de la Biodiversidad de la UA.

European Researchers' Night

La European Researchers' Night-Nit de la Investigació 2023 de la Universidad de Alicante forma parte del proyecto europeo ‘Science Goes To School’ (Science GTS) financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizon MSCA and Citizens 2022. Participan una decena de universidades y entidades representativas de la investigación y la divulgación científica de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. Las actividades organizadas en la UA por el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica cuentan con el apoyo de la Fundación para la Ciencia y Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de UA Divulga, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de la UA.