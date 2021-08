Una investigación de la UA determina el riesgo de colapso debido a terremotos de las edificaciones actuales

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han elaborado el primer mapa de probabilidad de colapso en edificios de hormigón armado para la península en un estudio en el que han determinado que esa probabilidad depende de la aceleración de diseño indicado en la normativa sismorresistente y de la forma de la curva de peligrosidad sísimica.

El producto forma parte de los resultados finales del 'Proyecto RETOS2016: Escenarios de movimiento del suelo enfocado hacia el riesgo sísmico. Aplicación a escenarios de daños, pérdidas y planes de emergencia (CGL2016-77688-R)', y está dentro de las actividades del 'Proyecto europeo H2020 TURNkey: Towards more Earthquake-resilient Urban Societies through a Multi-sensor-based Information System enabling Earthquake Forecasting, Early Warning and Rapid Response actions (grant agreement No 821046)'.

Los investigadores Alireza Kharazian, Sergio Molina, Juan J.Galiana y Noelia Agea del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio (IMEM) han obtenido, en primer lugar, un mapa actualizado de la peligrosidad sísmica en España, según ha informado la institución académica en un comunicado.

A partir de esa información, y teniendo en cuenta la fragilidad de las edificaciones, han analizado el comportamiento de la probabilidad de colapso y representado esa información en forma de un mapa de coeficiente de riesgo. El mapa y los resultados del trabajo acaban de ser publicados en el artículo 'Risk-targeted hazard maps for Spain', editado en la revista científica 'Bulletin of Earthquake Engineering'.

Los científicos han observado que dicha probabilidad de colapso no sólo depende del valor de aceleración de diseño, que actualmente se indica en la normativa sismorresistente, sino también de la forma de la curva de peligrosidad sísmica. Tras analizar las ciudades con mayor peligrosidad sísmica del país, los investigadores han notado que la aceleración de diseño debería aumentarse en todas ellas para así disminuir la probabilidad de colapso.

El mayor aumento tendría que hacerse en Murcia seguida de Alicante, lo que podría explicar también los considerables daños que ocurrieron en Lorca tras el terremoto de 2011, detalla la investigación, que ha recibido financiación y colaboración de los ayuntamientos de Alicante y de Elche.

En 2022, la UA y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias liderarán una "prueba de concepto" en la provincia de Alicante para demostrar la utilidad de los algoritmos científicos y la plataforma de gestión de emergencias sísmicas que se están desarrollando dentro del proyecto TURNkey.