Uña y Carne y Taste the Floor unen sus caminos

Uña y Carne se suma a la representación de Taste The Floor, agencia de Management y Booking referente en el sector con más de 20 años de experiencia. La formación la conforman el compositor Carlos Salado y el cantante Antonio Clavería, un proyecto transmedia impulsado por Uniacords (Grupoidex), que a fecha de hoy, aúna su fuerzas con Taste The Floor. Juntos establecen el punto de partida para el desarrollo, asesoramiento y la provisión de recursos necesarios para acompañar a Uña y Carne en la continuidad de su carrera artística.

Recientemente, Carlos y Antonio, presentaban su disco ‘Lo que el tiempo no sabe borrar’. Una obra que recoge el Know-how del equipo implicado en Uña y Carne. Un álbum que además de recoger pegadizas rumbas callejeras del largometraje ‘Criando Ratas’, incluye temas inéditos.

No obstante, ‘Lo que el tiempo no sabe borrar’, no se correspondo solo con un disco, es un trabajo más ambicioso. En concreto, hablamos de la armónica combinación de música, cine y reflexión social. Uña y Carne se distingue por su habilidad para combinar con sensibilidad rumba, balada y melodías pegadizas; al mismo tiempo que por defender con carisma, nobleza y rebeldía la música artesanal, con la guitarra española como protagonista.