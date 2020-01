El TSJCV decidirá en marzo si se repite el juicio por el crimen de la viuda del expresidente de la CAM

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha fijado para el próximo 5 de marzo la vista para resolver los recursos presentados por la fiscalía y la acusación particular frente a la sentencia del ‘caso Sala’, en el que se juzgó el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo –CAM– Vicente Sala.

A partir de esa vista, el tribunal formado por los magistrados Pilar de la Oliva, Pía Calderón y Juan Francisco Ceres decidirá si corresponde repetir el juicio con otro jurado popular y otro presidente del tribunal, como solicitan la fiscalía y la acusación particular, ejercida por el hijo primogénito del matrimonio Sala Martínez, Vicente Sala Martínez.

La sentencia absolvió al yerno de la víctima y único acusado del crimen, Miguel López, a partir del veredicto final emitido por el jurado popular que juzgó los hechos. En esa resolución definitiva, el jurado estimó que no había pruebas directas que acreditasen la autoría de López en el asesinato que se le atribuía, ya que nadie le había visto, y tampoco existían evidencias de que hubiese ejecutado los disparos que acabaron con la vida de su suegra. Ese veredicto exculpatorio fue el segundo en emitirse tras el inicio de la deliberación de los miembros del jurado. La presidenta del tribunal, la magistrada Francisca Bru, devolvió a los componentes del jurado el acta de su primera deliberación, con un resultado condenatorio por seis votos a tres, tras considerar que esa primera decisión no se había fundamentado de manera motivada.

Desaparición del acta

Los recursos interpuestos por la fiscalía y por la acusación particular esgrimen, precisamente, la desaparición del acta de esa primera deliberación para reclamar la nulidad del juicio. Ambas partes sostienen que no tuvieron la oportunidad de valorar si ese veredicto estuvo bien fundamentado, puesto que se solicitó tener acceso a esa primera acta de deliberación y se les respondió que no se había incorporado a la causa al ser un borrador.

La defensa de Miguel López, por su parte, se opone a la repetición del juicio, sostiene que nadie solicitó ver ese acta de deliberación en el momento en el que se devolvió y alega que tampoco existe constancia de que ese primer veredicto fuese condenatorio.

María del Carmen Martínez, viuda del conocido Vicente Sala, falleció en la tarde del 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos disparos en la cabeza cuando se encontraba en el concesionario de vehículos Novocar, uno de los negocios en propiedad de la familia que entonces regentaba su yerno. En el juicio, tanto la fiscalía como la acusación particular solicitaban para López una pena de 24 años de prisión por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. Su defensa, por su parte, solicitaba su libre absolución, como finalmente ocurrió.