El TRAM difunde mensajes contra la violencia de género

El TRAM de Alicante difunde en sus teleindicadores y máquinas de autoventa de títulos, así como en sus redes sociales, mensajes contra la violencia de género y actitudes machistas con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, el 25 de noviembre.

Así se podrán leer, tanto en castellano como valenciano y encabezadas por la fecha 25 de noviembre, frases como "Rompe tu silencio y actúa", "No esperes más, pide ayuda", "Por una sociedad igualitaria y libre de violencia de género" o "No me quieras tanto y quiéreme mejor".

"De vuelta a casa quiero ser libre, no valiente", "No mires hacia otro lado, actúa" y "Por una vida sin maltrato ni violencia" son otros de los mensajes cuya difusión ha activado Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para sumarse un año más a las iniciativas de concienciación para erradicar la violencia de género.

Desde 2018, FGV es una de las entidades que apoyan el proyecto TinnGo (2018-2020): Transport Innovation Gender Observatory. Este proyecto tiene como objetivo promover la participación de la mujer en el sector del transporte en la Unión Europea a través de la generación y recopilación de conocimiento.

Su objetivo principal es crear un marco general con mecanismos específicos para generar cambios en el sector del transporte en Europa a través de una estrategia de movilidad inteligente que sea sensible a las diferencias de género.

En la actualidad, en FGV se está negociando el nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades, enmarcado en las directrices emanadas del Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

El Plan, con un contenido ambicioso y exhaustivo, abordará medidas en áreas de acceso a empleo, selección y contratación de personal, de ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, de promoción profesional, retribuciones, prevención del acoso sexual y por razón de sexo, de comunicación e imagen corporativa, formación en igualdad y violencia de género.

Entre las medidas que se están negociando, figuran acciones encaminadas a la orientación de más mujeres a categorías donde existe menor presencia femenina, dando referentes de igualdad; fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de hijos e hijas; garantizar que su cuidado no supone un freno invisible en el acceso a niveles de responsabilidad en la empresa; y hacer visible el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades.

Asimismo, se pretende incluir progresivamente acciones de formación en materia de igualdad a todo el personal de la plantilla y el establecimiento de mecanismos para ayudar a trabajadoras víctimas de violencia de género.

También se está ultimando la negociación de un nuevo protocolo para casos de acoso sexual o por razón de sexo, incluyéndose también un protocolo contra el acoso a personas LGTBI.