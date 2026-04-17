De tradición a patrimonio protegido: la Santa Faz de Alicante logra el reconocimiento más alto

El Consell ha aprobado el decreto por el que se declara la romería de la Santa Faz de Alicante como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de bien inmaterial. Así lo ha comunicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, tras el Pleno celebrado en Alicante, un día después de una peregrinación que este año ha congregado a 330.000 asistentes. El procedimiento, que fue iniciado en 2024, culmina ahora para otorgar la máxima protección a esta arraigada tradición alicantina.

Una tradición con cinco siglos de historia

La romería, también conocida como la Peregrina, es una de las fiestas populares y tradicionales más importantes de la ciudad. Su origen se remonta a finales del siglo XV, y según ha destacado Barrachina, en ella "conviven distintos elementos, como la fe y la devoción, el compañerismo, la hermandad del pueblo de Alicante". El Consell considera que es "una clara expresión de su cultura, de su identidad y de su religiosidad popular".

Es una clara expresión de su cultura, de su identidad y de su religiosidad popular" Miguel Barrachina Portavoz del Consell

Garantizar la pervivencia

La declaración como BIC establece un marco de medidas de protección para asegurar el legado de la Santa Faz. Se realizarán trabajos de identificación, descripción, investigación y documentación con criterios científicos, y se incorporarán testimonios que garanticen su preservación. El objetivo es, en palabras del portavoz, asegurar "la tutela y el desarrollo de la pervivencia de esta manifestación cultural de sus valores tradicionales y de su transmisión a las generaciones futuras".

La gestión del nuevo Bien de Interés Cultural será una tarea compartida entre el Ayuntamiento de Alicante y el Obispado de Orihuela-Alicante. Ambas instituciones serán las responsables de decidir sobre los aspectos materiales e inmateriales, así como del desarrollo y la promoción de esta manifestación cultural.