Toni Freixa, a un paso de ser el nuevo socio de Ortiz en el Hércules

Toni Freixa, abogado barcelonés de 52 años y ex directivo del Fútbol Club Barcelona, será socio de Enrique Ortiz en el Hércules. El catalán se postula como el candidato a liderar el nuevo proyecto blanquiazul después de haber caído a 2ª RFEF. La noticia ha sido desvelada en exclusiva este viernes en Deportes COPE Alicante y después ha sido confirmada por el propio Ortiz.

Los acontecimientos se han precipitado tras una reunión en el restaurante Pópuli de Alicante entre Toni Freixa, Enrique Ortiz y Valentín Botella. Tras la noticia publicada por COPE Alicante, el empresario alicantino ha confirmado en el diario AS que "Freixa va a liderar el nuevo proyecto del Hércules". No obstante, el acuerdo todavía no está firmado.

Todavía no han trascendido detalles de la operación y cuál será el cargo que ostente Freixa a la entidad blanquiazul, pero todo indica que será el nuevo 'hombre fuerte' de la entidad blanquiazul y la persona que gestione el día a día del Hércules.

¿Quién es Toni Freixa?

