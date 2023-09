Temporal en Alicante: la provincia, en alerta naranja este viernes

La previsión meteorológica no ha fallado y las precipitaciones son generalizadas este viernes en la provincia de Alicante. En algunos puntos de la Vega Baja o el Vinalopó han tenido que intervenir de emergencia los bomberos por problemas causados por el agua. En Dolores han sido rescatados dos conductores después de que el agua haya inmovilizado sus vehículos y en Elda han actuado por filtraciones en una vivienda.

La lluvia también ha dejado grandes cantidades a primera hora del día en la propia capital alicantina, en Elche y Santa Pola. Por el momento no se han notificado más actuaciones de los bomberos aunque el Consorcio Provincial se mantiene alerta ante la posibilidad de tener que atender emergencias ya que sigue lloviendo con fuerza en varios puntos de la provincia.

Las primeras horas de alerta amarilla y naranja de este viernes en la práctica totalidad de la Comunitat Valenciana han dejado al menos 75 litros por metro cuadrado en la pedanía ilicitana de Daimés.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que el aeropuerto de Alicante-Elche está notificando tormenta fuerte de lluvia sobre el aeródromo, con visibilidad horizontal de 1.500 metros y viento flojo del este. No obstante, desde el aeropuerto han sostenido que por el momento no han tenido que desviar ni retrasar ningún vuelo, por lo que no hay afectación alguna a la operativa.

Del mismo modo, el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ha alertado de que en la pedanía ilicitana de Daimés han caído ya más de 75 litros por metro cuadrado, en una jornada en la que el municipio alicantino de Xàbia ha suspendido sus clases por la previsión de fuertes lluvias entre las 8 y las 10 horas.