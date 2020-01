El Teatro Principal de Alicante presenta la programación de febrero a junio de 2020

El edil de Cultura, Antonio Manresa y la subdirectora del Teatro, Mª Dolores Padilla, han presentado a los medios la programación de la primavera 2020, en la que destacan la calidad y diversidad.

Tal y como se avanzó en la última rueda de prensa, durante esta temporada contaremos con el nuevo programa para los más pequeños, “Kids & Stories”. Continuaremos con nuestro programación de Entrada Canguro, los conciertos de Momentos Alhambra en el Escenario y la celebración de la Cuarta Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante.

“KIDS & STORIES” TEATRO EN INGLÉS PARA NIÑOS EN EL HALL DEL TEATRO.

El Principal transforma el Hall del Teatro en un nuevo espacio de exhibición “KIDS & STORIES” donde los niños puedan divertirse y aprender inglés. Un espacio para soñar, un lugar para aprender.

Los cuentos tradicionales han sido siempre una herramienta fantástica para la educación en valores. El Teatro Principal recupera la magia de las historias de siempre y ofrece un plan irresistible para que los más pequeños los disfruten a través del teatro en inglés y en un espacio exclusivamente transformado para ellos.

Estas funciones que tendrán lugar los sábados de febrero y marzo a las 12 h, están dirigidas a niños de 1 a 6 años y tienen un precio único de 5 €.

FEBRERO

Arrancamos el 9 de febrero con el género lírico. La mítica zarzuela “La Verbena de la Paloma” llega al Principal, de la mano de "Materlírica" de Madrid, con sus primerísimas figuras y con la orquesta titular de la compañía.

MARZO

El Principal da la bienvenida al mes de marzo y exhibe el sábado 1 un título indiscutible, “Divinas palabras”, de Valle Inclán. En esta ocasión con dramaturgia y dirección de José Carlos Plaza, y un reparto de vértigo que componen Maria Isasi, Javier Bermejo, Alberto Berzal, María Heredia, Chema León, Carlos Martínez-Abarca, Ana Marzoa, Diana Palazón, Luis Rallo, José Luis Santar y Consuelo Trujillo. A través de un lenguaje exuberante e inventado mezcla del expresionismo, impresionismo y un lenguaje poético de una belleza insuperable, que consigue que la prosa se convierta en música.

ABRIL

Estrenamos abril con la mejor orquesta de guitarras eléctricas del mundo interpreta a los grandes clásicos con una sonoridad inédita y conmovedora. Desde Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Falla, Glenn Miller, Paco de Lucía… “Sinfonity, The Best Electric Guitar Orchestra in the World” el 3 de abril en el Principal.

MAYO

El humorista sevillano, Juan Amodeo nos presenta “El Juicio Final” el viernes 1 de mayo. Además de hacerte reír este monólogo te hará pensar. Te ayudará a darte cuenta que por mucho que digas que no, tú también eres mala persona.

JUNIO

Para cerrar la temporada el sábado 6 y el domingo 7 de junio, Luis Piedrahita con “Es mi palabra contra la mía”. Llega el monólogo más divertido de Piedrahita hasta la fecha. Según sus propias palabras: “Los anteriores eran una caca. Éste es el bueno”.