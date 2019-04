Un taller para que desempleados de más de 50 años monten su propio proyecto en Internet

Aprovechar las oportunidades que brinda internet arrancando un proyecto en sólo cinco horas para que proporcione ingresos recurrentes. Es lo que propone el taller “Micronichos de Monetización” que acogerá ULab, el centro de coworking y formación situado en pleno corazón de Alicante, el próximo 5 de abril. Organizado por Dropalia, el curso está abierto a todo tipo de perfiles y edades, pero tiene un enfoque especial para los parados de larga duración y especialmente aquellos con más de 50 años: ofrece 10 entradas gratuitas para ellos en colaboración con Impulsa Alicante, la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante.

El objetivo es que los asistentes sean capaces de diseñar y elaborar un proyecto de monetización web de manera planificada y con unas previsiones realistas de resultados. No se trata, advierten los organizadores, de un taller técnico de cómo montar una web sino de crear páginas de “monetización pasiva” sin necesidad de tener conocimientos de programación.

Para ello se contará con experimentados profesionales en la materia tanto a nivel nacional e internacional, como Álex Navarro y José Ignacio Gras, de Dropalia; Sico de Andrés, de Optimizalia; o Álvaro Fontela, de Raiola Networks.

“Internet es una salida de autoempleo muy interesante porque no te limita en cuanto a alcance ni te obliga a tener grandes presupuestos. Lo más importante es trabajar una idea y tener los conocimientos mínimos. Constancia y disciplina. Hay mucha información buena en internet y cursos online. Puedes experimentar y hacer crecer tu idea y convertirla en negocio. Además, si te equivocas, es mucho más fácil volver a levantarte y con la lección bien aprendida”, asegura Álex Navarro, director del curso.

Esto lo hace un lugar ideal para emprender. Mucho más para perfiles que a pesar de creer que han perdido el tren del empleo pueden aprovechar sus amplios conocimientos en determinada materia para conseguir ingresos, como es el caso de los mayores de 50 años. “Nos hemos fijado en ese segmento de población porque está muy castigado. Realmente tienen un conocimiento brutal y unas condiciones fantásticas. Creemos que este taller puede servirles para adentrarse en este mundo del marketing online, despertarles una pasión y procurarles una fuente alternativa de ingresos Al final, lo más importante, es que consigamos integrarlos en la digitalización y reivindicar su perfil en una sociedad tan castigada por el desempleo y la precariedad laboral”, explica Navarro.

El director de Dropalia recuerda que no hay fórmulas milagrosas para ningún proyecto, tampoco para el SEO, la técnica que se encarga de optimizar los resultados de búsqueda en el ámbito on line. “Internet no es un milagro y, sobre todo, no es gratis. Se necesita tener una buena idea, un plan para llevarla a cabo y un presupuesto mínimo. Simplemente te facilita el acceso y el alcance a nivel mundial. Pero sin trabajo, esfuerzo, conocimientos ni dedicación no conseguirás nada”, concluye.