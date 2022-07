SPTCV saca a licitación el programa Distrito Talento para impulsar la formación de mano de obra cualificada

La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) —organismo que se encuentra en proceso de cambio de denominación a Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), -- ha sacado a licitación la contratación de los servicios profesionales que diseñen y ejecuten el llamado Distrito Talento. Este programa tiene el objetivo de atraer, facilitar e impulsar la transferencia de talento a través de una plataforma abierta de contenidos que permita la creación, activación y difusión de las actividades de este proyecto.

Este contrato ha salido a licitación por 1.378.347 euros, por un periodo de dos años más opción de prórroga por un año más. Estará vinculado al ecosistema tecnológico de Distrito Digital Comunitat Valenciana y funcionará en colaboración con la Dirección General de Administración Local de la Generalitat y el servicio público de empleo y Formación Labora.

Distrito Digital se ha constituido como una herramienta del territorio para apoyar el crecimiento y la competitividad de la economía valenciana. En este sentido, trabaja para posicionar a la Comunitat Valenciana en el contexto mundial de los ecosistemas tecnológicos reconocidos por las empresas y profesionales del sector, ofrecer un entorno y servicios diferenciados que permitan a las empresas desarrollar al completo su potencial, atraer talento, fomentar el intercambio de conocimiento tecnológico y digital entre empresas y el resto de los actores implicados.

El director general de SPTCV, Antonio Rodes, explica que, en este contexto“se da la circunstancia de que en Europa, en España y en la Comunitat Valenciana existe un notable déficit de profesionales del sector, lo que lastra enormemente el desarrollo del impulso modernizador de nuestro tejido económico”.

“El talento se posiciona más que nunca como ventaja competitiva sostenible, y por ello no es viable que un territorio lidere o sea relevante en un sector si no cuenta con el talento especializado necesario”. Desde ese punto de vista, --añade—“SPTCV lanza esta iniciativa que está llamada a generar un fuerte contingente de profesionales del que se beneficiará no solo Distrito Digital, sino el conjunto del ecosistema digital”.

Las personas a las que estará dirigida estas acciones de formación serán principalmente jóvenes, profesionales que desean reciclarse laboralmente en el mundo digital, desempleados de larga duración, así como upskilling–término referido a profesionales del mundo digital que quieran mejorar/adquirir nuevas competencias técnicas.