¡Soy palmero! Por Juan Carlos Gumiel

Todos tenemos nuestros sentidos puestos en las decisiones e intervenciones puntuales de nuestro Gobierno central, por lo que abrir un debate para partidarios y detractores resultaría de lo más fácil… pero también largo, crispante y seguramente, ahora mismo, innecesario.

Siendo claro y conciso… ¿Qué aporta ahora, realmente, intentar meter el dedo en el ojo ajeno? Ya se lo confirmo yo: nada. No estoy diciendo que no me indigne y que hasta se me lleven los demonios cuando veo y escucho ciertas intervenciones, además de algunas/muchas imprecisiones. ¡Y mira que yo he dado caña! He dado caña hasta el punto que, unos y otros, me llamaban palmero.

Si alguna vez criticaba un hecho puntual de unos… para los otros, era un palmero; y lo mismo pasaba a la inversa. Entonces, ya que todos me lo ponían a huevo, me convertí en experto palmero, de esos que no aplauden por interés político o profesional. Palmero de los que aplauden lo que creo que se merece batir mis palmas, por ejemplo:

La decisión de construir 3 hospitales urgentes de campaña en Alicante, Valencia y Castellón, por parte de la Generalitat Valenciana actualmente encabezada por Ximo Puig (te aplaudo). La rápida dotación de infraestructuras provinciales para la emergencia sanitaria, así como la puesta en marcha exprés de toda la oferta museística de la provincia de forma telemática al servicio del ciudadano, por parte de la Diputación de Alicante dirigida por Carlos Mazón (te aplaudo). Y en nuestro ámbito más cercano, la labor infatigable de nuestros gobernantes locales, liderados por nuestro alcalde de Alicante, que seguramente podrán criticarle muchas cosas, pero ante cualquier contingencia ha demostrado saber remangarse y poner el 100% de toda su capacidad al servicio de los ciudadanos; Luís Barcala (te aplaudo).

Y no, no me duelen prendas en este sentido, estoy orgulloso de todos ellos, como también lo estoy de mis paisanos sanitarios, policías, militares, cajeras, reponedores, transportistas, compañeros y voluntarios. ¡¡Soy palmero y, desde aquí, como todos los días y con todas mis fuerzas… os APLAUDO!!

#YoMeQuedoEnCasa Juan Carlos Gumiel.