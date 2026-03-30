Estas son las cuatro procesiones del Lunes Santo en Alicante: horario y recorrido

Cuatro destacadas hermandades procesionan este Lunes Santo por las tradicionales calles de Alicante. Una de las citas más esperadas será un año más el Cristo 'El Morenet', con su emotiva salida desde la Ermita de la Virgen del Socorro. También realizarán la carrera oficial la Humildad y Paciencia, El Prendimiento y Jesús Despojado.

HUMILDAD Y PACIENCIA

Destaca el solemne acto de apertura de puertas de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia tras la tradicional llamada del Clamator. Entre los puntos recomendados están también la entrada solemne por la Puerta Negra a San Nicolás y el tramo final en calle Jerusalén con Barón de Finestrar, donde el ambiente se torna íntimo y sobrecogedor. La procesión finaliza a las once y media de la noche.

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El intinerario completo de la Humildad y Paciencia será el siguiente: Parroquia Nuestra Señora de Gracia (18:30 horas), Ángel Lozano, Teatro, Avenida de la Constitución, Duque Zaragoza, Venia, Calle Mayor, Muñoz, Puerta Negra, Concatedral de San Nicolás, Abad Penalva, Muñoz, Calle Mayor, Portal de Elche, San Francisco, Calle Castaños, Barón de Finestrat y Jerusalén (23 horas).

el morenet

El Cristo Crucificado del siglo XVI-XVII, conocido como 'El Morenet', es una de las imágenes más queridas por su fuerte vinculación con los marineros alicantinos. Una procesión sencilla pero profundamente emotiva para los vecinos del barrio alicantino del Raval Roig. Los lugares recomendados para su disfrute son: la salida desde la Ermita, el regreso por la Pasarela del Paseo de Gómiz con el Mediterráneo como fondo y la entrada de nuevo a la Ermita, bajo la tenue luz de las velas.

Itinerario completo: Ermita de la Virgen del Socorro (18:00 horas), Calle Madrid, Virgen del Socorro, Jorge Juan, 2º Pórtico, Muñoz, San Nicolás, Rambla de Méndez Núñez, Venia (20:55 horas), Explanada, Puerta del Mar, Paseo de Gómiz, Pasarela, Virgen del Socorro y Ermita (23:00 horas).

prendimiento

La advocación de Nuestra Señora del Consuelo nos remonta a la antigua capilla del Hospital Provincial, donde una imagen era muy visitada por enfermos para obtener el Consuelo, en ese espacio, hoy se encuentra la biblioteca del museo arqueológico.

Comienza a procesionar a las 17:45 horas desde los Jardines del Museo Arqueológico de Alicante para recorrer las calles Doctor Sapena, San Carlos, Adolfo Blanch, calle Sevilla, Hospital Viejo, Plaza de Santa Teresa, Calderón de la Barca, Alfonso El Sabio, López Torregrosa, Rambla de Méndez Núñez, Venia (21:05), Altamira y Ayuntamiento de Alicante (22:30).

Los momentos recomendados de esta procesión están en su salida desde los jardines del Museo Arqueológico, el MARQ. También Encuentro con la Hermandad del Gran Poder en la Parroquia de la Misericordia y el encuentro final en la Plaza del Ayuntamiento.

jesús despojado

Esta hermandad fue creada en 1998 en el seno del colegio Agustinos, principalmente por alumnos y antiguos alumnos del centro. Sale a las siete de la tarde desde la Ermita de San Roque. Hasta las doce menos cuarto de la noche recorrerá las calles de Lepanto, Toledo, San Agustín, Convento, Plaza Virgen del Remedio, Plaza de la Santa Faz, San Nicolás, Labradores, Primo de Rivera, Sorolla, Rambla, Venia (22:15), calle Mayor, Muñoz y Abad Penalva.

Los momentos más emotivos son: destacar su paso por las calles angostas del barrio de San Roque y por la plaza Cagalahoya y el Encuentro de los tres pasos en la Plaza de Abad Penalva al finalizar la Estación de Penitencia.