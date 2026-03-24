La situación que nadie cuenta: deuda, retrasos y hartazgo en las residencias de Alicante

Sindicatos como CSIF, UGT, Intersindical y CCOO se han concentrado este martes frente a la Secretaría Territorial de Servicios Sociales en Alicante para protestar por la situación de los trabajadores de las residencias. Jerónimo Martínez Rubio, delegado de prevención de riesgos laborales de CCOO, ha denunciado que los retrasos en los pagos se han vuelto insostenibles. El problema se centra en los complementos de festividad, nocturnidad y turnicidad (FNT), que afectan a más de 150 personas. Martínez apunta a una combinación de falta de personal en el departamento de nóminas y el uso de "sistemas operativos informáticos ancestrales" procedentes de Valencia.

La deuda puede ser que sea de unos 1.500 euros por persona" Jerónimo Martínez Rubio Delegado de prevención de riesgos laborales de CCOO

Un problema enquistado en Alicante

Martínez Rubio subraya que esta situación se ha convertido en un "problema endémico" que, curiosamente, "solamente pasa en Alicante". Según el delegado sindical, los retrasos, que antes se consideraban "normales" si eran de dos meses, ahora se prolongan hasta cinco meses. "Tú aquí vienes a trabajar en bienestar social y, ¿sabes qué? No vas a cobrar", lamenta. La causa, insiste, es "una cuestión de organización y de gestión".

La gente continúe trabajando y dándolo todo, a pesar de que te deban 1.500 o 2.000 euros" Jerónimo Martínez Rubio Delegado de prevención de riesgos laborales de CCOO

Desgaste de la plantilla y respuesta insuficiente

El representante de CCOO califica como "increíble" que, pese a acumular deudas de "1.500 o 2.000 euros", "la gente continúe trabajando y dándolo todo". Esta situación, advierte, genera un "síndrome de burnout" entre una plantilla que solo reclama lo que le corresponde: "Yo trabajo noches, las cobro; yo trabajo festivos, las tengo que cobrar".

Frente a esta crisis, la respuesta de la Administración es insuficiente. "La Conselleria pone pequeños paños para tapar un poquito", critica Martínez, quien denuncia que desde el Gobierno autonómico "realmente no dicen nada, no ponen soluciones" de fondo para atajar el problema.