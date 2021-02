La situación mejora en l'Alcoià i el Comtat: bajan los contagios de coronavirus pero piden no bajar la guardia

Fue uno de los puntos más críticos de la tercera ola de la pandemia hace pocas semanas, pero ahora la situación mejora en el interior de la provincia de Alicante. Los alcaldes de municipios de las comarcas de l'Alcoià y El Comtat se muestran "esperanzados" con el actual descenso de contagios aunque piden a los ciudadanos que no bajen la guardia.

Además, algunos ayuntamientos, como los de Castalla e Ibi, se han posicionado a favor de una reapertura de la hostelería a partir del día 1 de marzo "si la tendencia se mantiene" junto a una "relajación" de las medidas. Por su parte Alcoy y Cocentaina justifican las medidas "duras" de la Generalitat porque son "necesarias" y confían en el criterio del Consell para la reapertura del sector.

El Ayuntamiento ibense ha pedido que los negocios puedan abrir el próximo mes pero que "sean más estrictos que nunca" con el cumplimiento de las medidas. Castalla, en la misma línea, ha sostenido que el sector "está pasando por momentos de "angustia", porque hay establecimientos que están a punto del cierre definitivo". El alcalde de Castalla, Antonio Bernabeu, indica que el sector hostelero "no es el culpable en nuestra ciudad de ese incremento de contagios" y recuerda que en el momento en que la hostelería estaba abierta, Castalla contaba con 12 contagios.

El Ayuntamiento de Ibi también es partidario de que "el 1 de marzo abra la hostelería" si los contagios descienden a la "velocidad actual". Fuentes municipales han manifestado que los datos de la última actualización "son razonables" pero "no hay que levantar la guardia".

�� COVID-19: Datos en Ibi (17 de febrero).



▶ Últimos 14 días: 69 POSITIVOS.

Se añadieron 11 positivos y 2 fallecidos más desde la última actualización. 2.774 CASOS Y 50 FALLECIDOS desde el inicio.



Sigamos con el ����������������������������������. https://t.co/Kf49TbClaKpic.twitter.com/Yu87RU45KX — Ayuntamiento de Ibi (@ayuntamientoibi) February 19, 2021

La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, se muestra "esperanzada" con el descenso de casos y sostiene que "pese a que las medidas son duras, están teniendo un efecto positivo". Sobre una posible flexibilización de las mismas, Estepa comenta que espera ver "cuál es la decisión que toma la Generalitat" a partir del 1 de marzo, pero reconoce que "necesitamos abrir las persianas de algunos negocios y retomar la nueva normalidad".

El Ayuntamiento de Alcoy ha señalado al respecto de las cifras que ha sido "la ciudad mayor de 50.000 habitantes que más ha reducido la incidencia" y añade que "ya no es zona de alto riesgo" por contagios de Covid. "Esto no quiere decir que nos podamos relajar, porque hemos conseguido bajar estas cifras gracias a unas medidas que han sido muy duras pero necesarias. Tenemos que seguir evitando los contactos y salir de casa tan solo para lo imprescindible. A partir del 2 de marzo las medidas irán relajándose poco a poco para que no vuelva a pasar la situación que hemos vivido", ha explicado el alcalde, Toni Francés.

INCIDENCIA ACUMULADA

La incidencia acumulada en los últimos 14 días en el Departamento de Salud de Alcoy se sitúa en 289 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone 397 casos activos, muy por debajo de las cifras de contagios que han registrado los municipios del interior de la provincia de Alicante durante el último mes y medio.

Según la última actualización de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, localidades como Alcoy y Cocentaina cuentan con 138 y 28 casos activos, lo que supone una incidencia inferior a 250 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, Castalla o Ibi también ha registrado una caída de contagios, con 36 y 69 detectados respectivamente, con un índice de 355 y 293 contagios por cada 100.000 habitantes.