"Servicio a domicilio", por Juan Carlos Gumiel

Es viernes, un día más… y un día menos para el fin de este preventivo confinamiento. Todavía queda algo de trayecto para alcanzar una estabilidad en cifras de infectados, desgraciadamente muchas, demasiadas son ya… las vidas que se están perdiendo. Mi abrazo y mi ánimo a todas las familias que en tan trágicas circunstancias se están viendo, aunque sé muy bien, que difícil es el consuelo.

No sé si se habrán dado cuenta, igual que yo, que los servicios de tele-compra a domicilio, en estos días, son escasos y están desbordados. Me consta que la labor incesante de los Mercados Municipales es voluntariosa en este sentido, así como la de El Corte Inglés, Carrefour y demás que, en ocasiones, se ven totalmente colapsados de pedidos y no pueden ofrecer el mejor de sus servicios como es habitual. También tengo entendido que hay listas de espera de hasta 10 días para recibir las compras en casa, y que las llamadas de los usuarios son constantes en todos los sentidos.

Ante esta situación especial, me surge alguna que otra consideración: los que están ofreciendo el servicio a domicilio, en mi opinión muy pocos, hacen todo lo que pueden con el personal del que disponen actualmente… ¿No habría posibilidad de reforzar esas plantillas con personal eventual que se haya podido quedar reciente y, desgraciadamente, en el paro? ¿No podrían hacer lo mismo buenas empresas de la terreta como Mercadona y Consum, que tienen inoperativo el servicio a domicilio prácticamente desde el comienzo del confinamiento? De esta forma se podría aliviar algo también la cola del paro y la masificación de compras habituales.

La verdad, no creo que sea tiempo de entrar en rancias competencias, unos contra otros, sino dar el mejor servicio a todos los ciudadanos y consumidores que estamos cumpliendo con la responsable reclusión, haciendo especial y particular hincapié en nuestros mayores y en las familias con personas dependientes o enfermas.

Así como los sanitarios precisan de las armas y herramientas necesarias para seguir combatiendo y dando ejemplo en esta lucha titánica, los lineales de abastecimiento a domicilio para toda la población también son muy importantes en esta cruzada, salvando vidas y evitando la salida continuada de usuarios a las compras.

Soy consciente de que, a lo mejor, no es cosa fácil lo que sugiero, pero este es el momento de redoblar esfuerzos y mejorar todavía más nuestros servicios, sacar a personas del desempleo y contribuir a esta causa con un servicio rápido, eficaz y efectivo para todos los ciudadanos.

#YoMeQuedoEnCasa Juan Carlos Gumiel.