SENTIR, por Juan Carlos Gumiel

Un día, hace ya algún tiempo, decidí dejar de escribir totalmente con la cabeza para hacerlo con el corazón. Me consta que a algunos les resulto vacuo, fácil, e incluso banal y reiterativo. Así que ahora y con la que está cayendo, no debo estresarme mucho por decir cosas a personas a las que le trae al pairo leerme, entenderme, oírme o escucharme.

Cada día estoy un poco más cerca de mí, aunque suene un poco egocéntrico, para intentar poder compartir la vibrante emoción de estar más cerca de ti. En ocasiones, pienso que la única cualidad que conservo y que me ha quedado intacta es mi capacidad de sentir. Sentir el dolor de todas las familias rotas sin poder despedirse siquiera de sus seres queridos por culpa de este jodido bicho que no asola; sentir el miedo que nos rodea, la impotencia, la incompetencia… SENTIR, desde que despunta el alba.

Vivimos rodeados de una carga emocional continua y, a veces, hasta desbaratada y cargada de incertidumbre. Analizo cada punto y cada coma de todo lo que me rodea y no precisamente para criticar, que al parecer es una práctica que ahora no se lleva del todo bien, si no todo lo contrario, lo hago para enriquecerme y preñarme de emociones buenas y placenteras, que tanta falta nos hacen. Claro que me sigo enfadando con las injusticias de este mundo y me revelo ante lo que considero una mediocridad o una postura maniquea e interesada, y lloro ante la curva ascendente de la muerte, y me impaciento de la espera del que espera lo que espera, y busco cualquier estímulo, y río con los míos ante cualquier chispazo de comicidad, y entiendo y me desentiendo de este estrepitoso infierno… nada más alejado de lo que hace y siente usted.

Y es que cada día que paso en este retén doméstico preventivo, estoy más convencido de que necesitamos el poder cotidiano de la gente corriente. Esa gente que pelea cada día por hacerlo bien, por construirse una vida sin pisar la cabeza de nadie, ayudando en todo lo que puede a los demás. Todos esos que llevan, en el mejor de los casos, cubierta la boca, y que en sus ojos se refleja con brillo la solidaridad. Ya ven lo que está pasando en nuestra vetusta Europa y en el mundo... a un paso de saltar por los aires, de buenas a primeras. La vida cada día se cotiza más barata o más cara, ya estamos pagando un alto precio. Es tiempo de reflexión, de sentimientos, y también de arrojo y valentía. Utilicen la familia como balón de oxígeno para este aire que nos falta, y ayuden con su confinamiento a muchos otros valientes, que son los que están dando verdaderamente la talla.

#YoMeQuedoEnCasa Juan Carlos Gumiel.