La San Silvestre de Alicante emociona: deporte, disfraces y sillas de ruedas en la salida

La San Silvestre de Alicante no será este año una carrera cualquiera. Será una carrera con mensaje, con emoción y con mucha solidaridad.

Este viernes, cuando a las siete y media de la tarde se dé la salida desde la Rambla de Méndez Núñez, no solo arrancarán 2.500 corredores. También lo harán los deportistas del Xaloc Power Chair, que participarán en silla de ruedas en una prueba que este año corre, literalmente, por ellos.

La recaudación solidaria de esta San Silvestre irá destinada al equipo de fútbol en silla de ruedas motorizada, y sus propios deportistas estarán en la línea de salida para completar los 4,5 kilómetros del recorrido urbano, en un gesto de agradecimiento y de visibilidad.

Desde el Xaloc explican que es una forma de implicar a sus jugadores y de devolver el cariño recibido por parte de los organizadores y de la ciudad, demostrando que el deporte es inclusión, esfuerzo y trabajo en equipo, independientemente de cómo se compita.

La prueba ha cerrado inscripciones oficiales con 2.500 participantes, aunque se espera que, como en ediciones anteriores, la cifra final se acerque a los 5.000 corredores, muchos de ellos disfrazados, poniendo color, humor y ambiente festivo al centro de Alicante.

El recorrido partirá desde la Rambla, a la altura de la Casa de la Festa, pasará por calles emblemáticas como Alfonso el Sabio, Luceros o la avenida de la Estación, y finalizará en el Portal de Elche, donde se entregarán los premios.

La organización recuerda que los dorsales deben recogerse con antelación y que la carrera será rápida, con los primeros corredores cruzando la meta en apenas 13 minutos, lo que obligará a una salida muy ágil.

Música, confeti y animación acompañarán una prueba que estará conducida por Big Mike Speaker y que se ha convertido ya en una de las citas más esperadas de la Navidad alicantina.

Una San Silvestre donde se corre, se ríe, se celebra… y, sobre todo, se demuestra que el deporte también sirve para romper barreras y correr juntos hacia una ciudad más inclusiva.