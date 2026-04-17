Este sábado puedes visitar estos monumentos gratis en Alicante

Con motivo del Día Internacional de los Monumentos, el MARQ ha organizado una jornada de puertas abiertas en varios enclaves históricos de la provincia.

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha programado una jornada de puertas abiertas en los yacimientos y monumentos dependientes de la Diputación de Alicante para celebrar este sábado, 18 de abril, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Arqueológicos. Con esta iniciativa, el público podrá acceder gratuitamente a varios enclaves emblemáticos de la provincia para disfrutar de su valor histórico y cultural.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado la importancia de esta adhesión. “Desde la Diputación nos sumamos, un año más, a esta iniciativa mundial para sensibilizar y promocionar el rico patrimonio histórico y monumental que atesora la provincia”, ha señalado Navarro.

Sensibilizar y promocionar el rico patrimonio histórico y monumental que atesora la provincia" Juan de Dios Navarro Diputado de Cultura

Esta jornada conmemora una efeméride declarada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) con la aprobación de la Unesco en 1984. Este año, la celebración se enmarca bajo el lema mundial "Patrimonio resiliente ante desastres y conflictos: preparación, respuesta y recuperación”.

Accesos y horarios de los enclaves

La propuesta del MARQ se llevará a cabo en cuatro emplazamientos. En la comarca de L’Alacantí, los visitantes podrán acceder al yacimiento de La Illeta dels Banyets en El Campello y al de El Tossal de Manises Lucentum en Alicante. Ambos abrirán en su horario habitual, de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas.

Por otro lado, en la comarca de El Comtat, la Torre almohade de Almudaina también ofrecerá entrada libre en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. El acceso a la Cava Gran de Agres se realizará con visita libre, aunque estará sujeta a la normativa del Parque Natural de Serra Mariola.

Para la visita a la Cava Gran de Agres, se recomienda a los asistentes el uso de calzado cómodo y gorra o sombrero, además de llevar consigo una botella de agua y protección solar. Las personas interesadas en obtener más información detallada sobre los horarios y las actividades pueden consultarlo en la página web del Museo.