La romería de la Santa Faz reúne a 330.000 personas y se consagra como Bien de Interés Cultural

Unos 330.000 peregrinos han participado este jueves en la tradicional romería a la Santa Faz en Alicante, una jornada festiva marcada por el anuncio de su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC). La peregrinación, que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Llorca, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha transcurrido con normalidad y buen tiempo, permitiendo a los romeros completar el recorrido en poco más de dos horas.

Un reconocimiento histórico

La declaración como BIC Inmaterial se hará oficial este mismo viernes en la reunión del Consell, culminando un proceso impulsado por la Generalitat y apoyado por el Ayuntamiento de Alicante. Este objetivo histórico, anhelado durante años, fue respaldado por una declaración institucional de todos los grupos políticos municipales en abril de 2024 y recibió el aval del Consell Valencià de Cultura a finales de enero.

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El presidente Juan Francisco Llorca ha sido el encargado de anunciar la noticia, destacando que es "un reconocimiento a los más de 300.000 personas que todos los años hacen la Romería y que hay que poner en valor". Llorca ha añadido que la declaración permitirá que la celebración tenga "más reconocimiento, protección y ayuda por parte de las instituciones valencianas".

Hoy es un día de fiesta, un día para celebrar la alicantinidad, para sentirse alicantino, seas de Alicante o de fuera" Luis Barcala Alcalde de Alicante

Por su parte, el alcalde Luis Barcala ha calificado la jornada como "muy importante y emocionante para todos los alicantinos". Ha descrito la declaración como "un reconocimiento tras centenares de años de devoción y peregrinación" y una de las "demostraciones más grandes que hay de cariño y respaldo a una de nuestras señas de identidad más significativas". Finalmente, Barcala ha subrayado: "Hoy es un día de fiesta, un día para celebrar la alicantinidad, para sentirse alicantino, seas de Alicante o de fuera, sin entrar en otras cuestiones que hoy no corresponden".

Una jornada sin incidentes

Según cifras de la Policía Local, la participación en la romería ha rondado las 330.000 personas, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado, cuando la festividad coincidió con un festivo. El dispositivo de seguridad, compuesto por 1.400 efectivos de distintos cuerpos, ha velado por el buen desarrollo de la jornada, que se ha saldado sin incidentes de consideración. Solo se han registrado 10 atenciones sanitarias, principalmente por lipotimias y torceduras, con un único traslado hospitalario.

Ernesto Caparros Miles de alicantinos han acompañado a primera hora a la santa reliquia desde la Concatedral de San Nicolás hasta el monasterio.

El alcalde también ha destacado el éxito de la iniciativa Santa Faz 0,0 en la Playa de San Juan, que ha ofrecido una programación de actividades durante todo el día para alejar a los jóvenes del consumo de alcohol. En el marco del operativo, se han decomisado 120 litros de alcohol y se han levantado 15 actas por consumo en la vía pública.

Tendrá más reconocimiento, protección y ayuda por parte de las instituciones valencianas" Juanfran Pérez Llorca Presidente de la Generalitat Valenciana

537 años de tradición

La presente edición de La Peregrina conmemora los 537 años del Milagro de la Lágrima, ocurrido en 1489. Como es tradición, el Ayuntamiento ha repartido 15.000 cañas de romero entre los asistentes. Además, la popular ‘paraeta’ municipal ha ofrecido a los romeros 900 litros de mistela y 1.200 kilos de rollitos de anís para reponer fuerzas en su camino hacia el caserío.

Los preparativos comenzaron el miércoles con la instalación de tapices florales en varias calles del Casco Antiguo y en el entorno del monasterio. La ceremonia religiosa de este jueves ha estado oficiada por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, en la plaza de Luis Foglietti.