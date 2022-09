Se registra un terremoto de 2,6 grados en Guardamar del Segura

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado a las 8.18 horas de este jueves un seísmo de 2,6 grados de magnitud en la escala de Richter, con epicentro en el suroeste de Guardamar del Segura, en la comarca alicantina de la Vega Baja.

Fuentes de Emergencias de la Generalitat han indicado que el teléfono 112 no ha recibido llamadas, ni se han atendido servicios relacionados con este seísmo de "poca magnitud", y han añadido que no tienen constancia de que se hayan producido daños, mientras que fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han señalado que "no les figura ninguna intervención" por este motivo.

Según los datos publicados por el IGN en su página web, el temblor ha tenido su epicentro a siete kilómetros de profundidad y su intensidad se ha situado entre II (apenas sentido) y III (débil) en zonas de Torrevieja, Guardamar del Segura, Almoradí, Rojales, Los Montesinos, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada.

La Vega Baja suele registrar pequeños seísmos y los expertos destacan que los microterremotos permiten la liberación periódica de energía, de modo que evitan su acumulación y posterior descarga en un gran temblor.