La reapertura de terrazas causará pérdidas de 27 millones a los hosteleros de Alicante, Valencia y Castellón

Los hosteleros autónomos de la Comunidad Valenciana perderán un total de 27 millones de euros por la apertura de terrazas decretada por la Generalitat en el proceso de desescalada y que entrará en vigor el próximo 1 de marzo, según la Federación de Autónomos Emprendedores valenciana (FaesCV). Su secretario general, Diego Menor, calcula que cada uno de los 25.000 hosteleros en régimen de autónomos de las tres provincias valencianas perderá 1.100 euros.

Esta cantidad responde a la suma de lo que los empresarios dejan de percibir por la prestación de cese extraordinario de desempleo más lo correspondiente a la exoneración de cuotas de autónomos de los meses de marzo y abril.

El también vicepresidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ha indicado que esta medida afecta principalmente a los 12.000 hosteleros que dispongan de terrazas en sus establecimientos, que con la nueva normativa podrán abrir hasta las 18 horas. Sin embargo, Menor alerta de que las pérdidas económicas alcanzarán también "a los 8.000 empresarios que no pueden poner terraza y a los 4.000 a los que no les interesa, porque por su tamaño o capacidad no les parecerá rentable". En estos dos últimos casos, las pérdidas se ocasionarían debido a que aunque los autónomos no pudieran retomar sus negocios, "perderían la prestación porque ya no podrían acceder a las ayudas por supresión de actividad", tal como estipula el Real Decreto 2/2021, que recogía las medidas extraordinarias de defensa del empleo y las empresas para hacer frente al impacto económico de la pandemia de la Covid-19.

En opinión de Menor, si la medida se hubiera retrasado tan solo un día, al martes 2 de marzo, los autónomos afectados "sí podrían haber recibido la prestación". Según ha señalado, se ha puesto en contacto con representantes de los gabinetes autonómicos de Presidencia y Economía y le han comunicado que la decisión ya no tiene marcha atrás.