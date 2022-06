Primeros pasos del Hércules 2022/23: en plenas Hogueras y con la afición de espaldas a Ortiz

Un mes después de la eliminación ante el Unión Adarve, el Hércules ha anunciado la incorporación del nuevo secretario técnico, Paco Peña, y la apuesta para el banquillo: el entrenador leonés Ángel Rodríguez. Ambos fueron anunciados este martes por la noche en la cuenta de Twitter del club blanquiazul, en plenas Hogueras y con la afición en pie de guerra contra la propiedad del club y su gestión en los últimos años.

Ángel Rodríguez es el entrenador para la próxima temporada. El preparador dirigió la pasada temporada al Pontevedra, con el que logró el ascenso a Primera RFEF, y con anterioridad al Langreo. El leonés, que releva en el cargo a Sergio Mora, firma por una temporada con opción de ampliar su contrato a una más.

Su nombramiento fue anunciado sólo unos minutos después del de Paco Peña, que toma las riendas de la secretaría técnica en el club donde jugó 316 partidos y del que se marchó tras varios años como capitán. El extremeño regresa al Hércules tras su éxito en el Intercity, donde colgó las botas con un ascenso y logró otro a Primera RFEF la temporada pasada, ya como secretario técnico. No obstante, el club alicantino no aclara en el comunicado si Peña será el máximo responsable de la parcela deportiva o, por el contrario, trabajará junto a un nuevo director deportivo. No se puede descartar la posibilidad de que el elegido para relevar en el cargo a Carmelo del Pozo sea Quique Hernández, que también ha dejado el Intercity.

Los primeros anuncios a nivel oficial para el Hércules 2022/23 llegan en plenas Hogueras de San Juan y con el ambiente muy crispado en la afición herculana. Prueba de ello son los cientos de mensajes de respuesta a las publicaciones del club en Twitter. La red social ha sido el canal elegido por la entidad para dar a conocer sus novedades y la mayoría de interacciones van en la misma dirección: pidiendo a Ortiz que se marche y acompañados del hashtag #EnriqueVeteYa. De hecho, el colectivo de protesta Unidad Herculana ha convocado una nueva manifestación para este jueves en la avenida Alfonso X El Sabio.





Pero no parece que el propietario tenga intención de marcharse tras anunciar a los primeros nombres importantes del proyecto de la temporada que viene para tratar de lograr el ascenso de categoría. "Peña quiere volver a hacer historia haciendo un equipo ambicioso para llevar al Hércules CF a Primera RFEF", apunta el Hércules en su breve comunicado.