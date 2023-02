Prestigiosas universidades de Europa y Norteamérica acuden a la Vega Baja en busca de estudiantes con talento

Cerca de medio centenar de universidades de todo el mundo, con la representación de países como España, Italia, Holanda, Canadá, Alemania, Suiza y Reino Unido, entre otros, se han dado cita en la Feria de Universidades organizada por El Limonar International School de Villamartín, colegio internacional situado en la localidad alicantina de San Miguel de Salinas. Un evento que desde hace años da a conocer de primera mano a los futuros universitarios su oferta formativa, así como su programa de becas, instalaciones y otras característica

Un encuentro que, repitiendo el formato de las últimas ediciones, se ha celebrado tanto de manera presencial, que ha sido con mucho la opción mayoritaria y la escogida por universidades regionales y nacionales, así como alguna internacional, como telemática, ofreciendo así la oportunidad de contacto a diferentes universidades europeas y americanas de referencia.Que parte de la feria se realice vía online permite que el número de alumnos, padres y profesores asistentes se multiplique ya que, además de los alumnos de últimos cursos de ELIS Villamartín, alumnos de otros centros educativos pueden sumarse a la iniciativa, beneficiándose de esta gran convocatoria, la mayor que se registra cada año en la Vega Baja.

Así mismo, año tras año se invita a colegios locales para contar con su asistencia presencial si así lo desean.ELIS Villamartín está acreditado por las autoridades españolas y británicas, por lo que los alumnos se gradúan obteniendo un doble certificado oficial de estudios (A-Level británico y Bachillerato español), lo que anima tanto a universidades nacionales como internacionales a participar en esta feria.

“Este evento anual presenta una oportunidad única, no solo para nuestros alumnos en ELIS sino también para otros colegios de la zona, de conocer de primera mano qué alternativas y opciones tienen al acabar sus estudios superiores en nuestro colegio. Se trata de ofrecer oportunidades para mejorar nuestra orientación universitaria y profesional a nivel global y hacer que los jóvenes empiecen a considerar seriamente sus futuros”, indica Natalia Tomás, directora de Sixth Form (bachillerato británico) de ELIS Villamartí

El marcado perfil internacional es uno de los rasgos más diferenciadores de este colegio, ya que sus más de 500 alumnos de entre 3 y 18 años, procedentes de más de 35 nacionalidades, reciben el 80% de las clases en inglés y un tercer idioma (francés o alemán) que se añade al programa educativo a partir de los 9 años.

El multilingüismo y el alto nivel académico de sus alumnos son sin duda algunos de los motivos por los que prestigiosas universidades nacionales e internacionales intentar incorporar a estos estudiantes.Así lo atestigua Jordi Figuera, consejero educativo de Les Roches: “Llevo viniendo varios años porque los alumnos de ELIS Villamartín tienen un perfil muy bueno y una motivación creciente por actividades como la dirección hotelera, por ejemplo. De hecho, este curso tenemos tres alumnos, de Islandia, Países Bajos y España, de este colegio. También vengo cada año porque no todos los centros que celebran ferias así la organizan tan bien ni te sientes tan bienvenido. No me extraña que vengan tantas universidades”.