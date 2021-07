El PPCV pide responsabilidades a Sanidad y abre un expediente informativo por la revacunación en Biar

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha pedido responsabilidades y la apertura de un expediente informativo sobre lo ocurrido con la vacunación de suero a vecinos de Biar.

Zaplana ha indicado que en este caso “hay un fallo múltiple en Sanidad con los protocolos de vacunación y la falta de transparencia y de información que provoca incertidumbre en la población. Sanidad vuelve a hacer el ridículo una vez más y Puig tiene que salir a dar explicaciones porque la consellera Barceló no tiene ninguna credibilidad tras su comparecencia en les Corts esta semana”.

El portavoz popular ha pedido la asunción de responsabilidades en Sanidad porque “esto ocurre por la falta de personal que provoca fallos humanos en unos sanitarios desbordados”.

“No sabemos si lo de Biar es un hecho aislado porque en Sanidad no informan de nada, ni sabemos cómo a estas alturas ha podido ocurrir algo así. Ante la incertidumbre que genera en la población este tipo de errores exigimos luz y taquígrafos, que informen con transparencia y se asuman responsabilidades porque no da igual ni estamos ante una anécdota menor. Alguien con responsabilidades debe ser cesado de inmediato porque nadie da la cara en el gobierno valenciano. Los sanitarios están desbordados, no pueden más, la presión de los profesionales es muy alta, sin refuerzos y todo esto genera errores. Puede ocurrir un fallo humano pero los protocolos vuelven a fallar porque no se sabe bien quién ha recibido la vacuna y quien no, y van a colocar una tercera dosis a ciegas. Los vecinos de Biar no son cobayas”.

José Juan Zaplana ha presentado una batería de preguntas en les Corts al respecto pidiendo explicaciones a la conselleria de Sanidad sobre lo sucedido en Biar, los motivos por los que ha ocurrido, el número de afectados, qué protocolo se ha seguido y si ha ocurrido algo similar en algún otro sitio u otro tipo de incidencias en la vacunación.

“Estamos ante un ejemplo concreto de la desastrosa gestión de Puig. El presidente de la Generalitat ha establecido una serie de medidas restrictivas sin ninguna base científica para aparentar que tiene iniciativa. Pero, sin embargo, su gestión sanitaria de la pandemia es desastrosa. Ha abandonado la prevención, la atención primaria, el refuerzo de sanitarios, la ampliación de plantillas, la apertura de centros de salud por la tarde o la ampliación de la jornada de vacunación porque estamos a la cola a nivel nacional. Le pedimos más seriedad en la gestión y que se deje de chapuzas, parches e ir siempre a rebufo”, ha concluido.