Dos policías fuera de servicio evitan que una mujer se asfixie en un restaurante de Benidorm

Dos agentes de la Policía Nacional que se encontraban fuera de servicio lograron evitar que una mujer de 60 años se asfixiara por atragantamiento cuando se encontraba comiendo en un restaurante de Benidorm.

Ambos le practicaron la maniobra de Heimlich para salvarle la vida, según informa este cuerpo de seguridad en un comunicado. Se trata de una maniobra de primeros auxilios que se ejecuta sobre cualquier persona que haya sufrido alguna obstrucción accidental de las vías aéreas que le impide respirar con normalidad que puede llegar a provocar incluso una asfixia total.

Inicialmente fue auxiliada por otras personas que estaban en el establecimiento. Sin embargo, los agentes libres de servicio que observaban la evolución de la situación se percataron de que la víctima empeoraba por momentos, motivo por el que se acercaron a ella para auxiliarla y practicarle la maniobra de Heimlich. Tras varias compresiones abdominales practicadas por ambos policías, la mujer consiguió expulsar un gran flujo de saliva junto con la comida masticada que le provocaba la asfixia. No obstante, fue necesario repetir la maniobra segundos después dado que la mujer aún no había conseguido expulsar toda la comida que le obstruía las vías aéreas. Finalmente, tras esta segunda práctica, la mujer consiguió expulsar otro resto de comida y pudo por fin respirar y recobrar el habla. Igualmente no dejaron de asistirla hasta su completa recuperación, por lo que gracias a la rápida y eficaz intervención de estos policías no fue necesaria la presencia de los servicios médicos.