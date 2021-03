La Policía Local de Alicante sanciona a 102 ciudadanos durante el fin de semana y disuelve 20 botellones

La actuación de la Policía Local de Alicante durante el fin de semana y en el marco del operativo especial para hacer cumplir las normas actuales frente al coronavirus se salda con 102 denuncias a ciudadanos de la capital. Además, 20 botellones fueron desalojados, entre los que destaca uno multitudinario en La Ereta, y lo mismo ocurrió con 46 fiestas en viviendas particulares.

La Concejalía de Seguridad informa de que la Policía Local ha levantado un total de 12 actas de sanción a establecimientos hosteleros por no cumplir la normativa anticovid establecida por la Generalitat.

En el dispositivo desarrollado por la Policía Local del viernes al domingo también se localizaron diversos grupos de ciudadanos que fueron denunciados por no cumplir las medidas. El concejal de Seguridad, José Ramón González, tras poner de relieve el comportamiento ejemplar de la inmensa mayoría de los vecinos de Alicante ha recordado que "el virus sigue aquí, no podemos relajarnos ni bajar la guardia porque estamos a las puertas de la Semana Santa y la cuarta ola llegará si no asumimos cada uno la responsabilidad del cumplimiento de las normas por el bien de todos".

El sábado por la noche también fue desalojada una fiesta con 30 jóvenes en una nave del polígono de Babel.