Hay una primavera encerrada en las letanías del viento, me duele este mundo que tose de enfermo, ya nadie canta victoria y los que aun respiran lo hacen de incertidumbre y de miedo. Qué pequeño es el espacio y qué insignificante me siento, se me ha hecho grande la casa de dudas y también de espectros, el jardín está ocupado ya con demasiados huecos, la cabeza no para de ti... Faz Divina. ¡Misericordia! ¡Haz que pare todo esto!

Santa Faz yo imploro: que sigas velando por las miles de familias que creemos en ti y por las que no creen, también. Que intercedas por todos nosotros en este reto mortal que asola el planeta. Obra una vez más el milagro de la sanación y arroja sobre todos nosotros, tu divina fuerza.

Faz Divina yo te ruego: por los que están pasándolo mal, por los faltos de salud, por nuestros mayores, por nuestros niños, por los desahuciados, por los carentes de trabajo y por nuestras empresas. Por los alicantinos y alicantinas de bien, por todos los peregrinos que hicieron el camino, por los que hoy no podemos hacer “La Peregrina” para irte a ver y por todos los que seguiremos haciéndola en la tradición, en la creencia y en la fe.

Santa Faz yo te suplico:que cuides de todos nuestros médicos, sanitarios, policías, militares, bomberos, voluntarios… a todos cuantos se están dejándose la piel, en esta lucha diaria, otorgándoles toda la inmunidad y la energía que puedas.

Faz divina yo te pido:que concedas a nuestros científicos todo el poder de la sabiduría y la investigación para que pronto den con la receta milagrosa de la sanación para la cura de esta terrible pandemia.

Santa Faz yo te clamo: que con tu propósito divino consigas que esta crisis toque a su fin de una vez, que los empresarios recobren la confianza, afiancen sus negocios y creen puestos de trabajo, y que entre todos consigamos estabilidad y prosperidad en nuestra tierra, nuestro Alicante, ese pedacito de mediterráneo que te venera, te siente, te sigue y te quiere como nadie más en el mundo podría hacer.

Hoy somos muchos invocando a tu capacidad celestial como jamás se ha realizado y aunque físicamente no nos puedas ver, bien sabes que desde nuestras casas todos los alicantinos estamos a tu lado en el rezo, en el alma y en todo tu ser. Danos tu luz… ESTOY SEGURO QUE NOTAREMOS TU SEÑAL… Faz Divina. ¡Misericordia!

#YoMeQuedoEnCasa

Juan Carlos Gumiel