El Hércules, a dos días de la semifinal: "En el 'play off' da igual lo que hayas hecho o cómo llegues"

El entrenador del Hércules, Sergio Mora, ha comparecido este jueves antes los medios de comunicación a dos días para el partido que va a medir a su equipo ante el Unión Adarve en la semifinal por el ascenso a Primera RFEF. El técnico se ha mostrado convencido de que nada tendrán que ver las eliminatorias con lo visto hasta ahora en la liga regular. “No sé cómo están ellos, pero mi equipo ha hecho borrón y cuenta nueva. Esta competición no se rige por los mismos estados”, ha señalado el madrileño.

Mora ha elogiado el papel de Unión Adarve esta temporada. “Ha estado todo el año entre los primeros y eso indica su potencial”. No obstante, ha asegurado que su equipo afronta este partido “con ganas, donde todos queríamos al principio, luchando por el ascenso”. El entrenador no ha querido valorar si el hecho de que al Hércules no le valga el empate en la prórroga puede ser beneficioso y sólo se ha limitado a señalar que espera que el equipo sepa manejar todos los partidos diferentes que se le pueden plantear, así como “la tensión y los nervios”.

“Para bien o para mal, el sábado sabremos si estamos dentro o fuera”, ha comentado el entrenador, que ha restado importancia a tener que jugar como visitante en el Rico Pérez. Sobre el aspecto del estadio blanquiazul, está seguro de que el sábado, pese a las críticas recibidas por los aficionados en los últimos partidos de liga, habrá “un ambiente espectacular”.

Nico, Pedro y Raúl Ruiz

Mora ha reconocido que el partido es importante para el equipo, para el club y para él a nivel personal y ha señalado que es más difícil vivir estos partidos como entrenador que como jugador. Por último, el técnico ha confirmado que Nico está casi descartado y que Raúl Ruiz y Pedro Sánchez están trabajando al margen con el objetivo de apurar sus opciones: “No voy a tener que obligarles a forzar, si hay una mínima opción sé que ellos van a pedir jugar”.