No te pierdas la última Tertulia Herculana XXL de Deportes COPE Alicante. Tres partidos para el final de Liga. El Hércules sigue sin cerrar la clasificación para el 'play off' y no hay ambiente de ascenso en la ciudad. ¿Qué sensaciones tienes, herculano?

Analizamos la actualidad blanquiazul con todo el equipo de comentaristas.

