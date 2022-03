El PP pide la dimisión de una concejala del PSOE de Elche por ocultar 328.000 euros en la renta

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche ha exigido la dimisión de la concejala de Transparencia, la socialista Puri Vives, por ocultar el pasado año 328.000 euros de un aval en su declaración de bienes y actividades patrimoniales, garantía que ahora sí ha incluido.

El portavoz adjunto del PP, José Navarro, ha señalado que la nueva declaración de bienes publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) "ha sacado a la luz" la realidad patrimonial de la concejal Puri Vives, a la vez que demuestra, según el popular, que la socialista "mintió" hace unos meses durante su comparecencia en el pleno por este asunto.

"Trató de ocultar los datos"

En declaraciones a los periodistas, ha recordado que Vives tuvo la oportunidad de responder a las preguntas del PP durante la sesión del mes de septiembre sobre esta cuestión, pero "no contestó" y "trató de ocultar los datos" y "reconocer" que su deuda ascendía a 415.000 euros y no a 85.000, tal y como dejó constancia. Según Navarro, el tiempo "ha dado la razón" al PP y dejado claro que Vives "carece de la ejemplaridad que debe tener un cargo público". Ha apuntado que "no se trata de que una persona tenga deudas o no, sino de que ha mentido de la forma más descarada posible", a la vez que, en palabras de Navarro, el PSOE "ha consentido, pese a tener pleno conocimiento de detalles que se mintiera a la oposición y a los ilicitanos".

El portavoz adjunto del PP ha recordado que en su momento el alcalde Carlos González calificó de "cacería" la petición de información de Vives por mentir en la declaración de bienes, pero "se ha demostrado que era verdad lo que decíamos". Desde el PP exigen las explicaciones de Vives sobre los motivos de su mentira y "mala fe" durante el pleno de septiembre, pero también del alcalde por ocultarlo.