Perseguido por los tejados de Petrer un traficante tras agredir a su pareja

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Petrer han llevado a cabo una intervención de seguridad ciudadana conjunta en la que ha resultado detenido un varón por violencia de género, quebrantamiento de orden de alejamiento y tráfico de drogas.

Vecinos del municipio de Petrer alertaron a la Policía Nacional por lo que parecía ser una riña intrafamiliar en el interior de un domicilio. Los agentes que se desplazaron al lugar, pudieron ver a través de una de las ventanas de la vivienda, a una mujer que parecía estar refugiándose. La misma estaba muy nerviosa y parecía tener lesiones.

Los policías preguntaron a la víctima por lo que estaba ocurriendo y ella les comunicó que su pareja sentimental se encontraba en el interior del domicilio y que se estaba protegiendo de él.

Los agentes escucharon a través de la puerta de acceso al inmueble que el varón seguía en el interior de la vivienda e iniciaron una serie de maniobras encaminadas al derribo de la puerta, siendo infructuosas, pero suficientes para que el autor huyera del lugar al escuchar los golpes, optando por escalar hasta el tejado del edificio intentando de eludir la acción policial.

El autor continuó su marcha a través de los tejados, si bien, los agentes consiguieron no perderlo de vista y perseguirlo hasta una cornisa de la que no podía huir. Una vez el presunto autor comprobó que la Policía Nacional no le había dejado ninguna vía de escape, depuso su actitud, pudiendo ser finalmente detenido.

Al lugar tuvo que acudir una dotación de bomberos para poder descender al detenido y a los agentes, mediante la cesta que incorpora su vehículo, minimizando así el riesgo de caída al que se vieron expuestos los implicados.

En el lugar, igualmente, se personaron agentes pertenecientes a la Policía Local de Petrer, colaborando en la localización del vehículo del autor de los hechos, ya que gracias al testimonio de la víctima, descubrieron que parte de las agresiones se dieron en el interior de dicho turismo. Además, pesaba una orden de alejamiento judicial sobre este varón que impedía acercarse a la víctima.

Una vez localizado el vehículo, los agentes de Policía Local comprobaron que estaba implicado en diversos accidentes anteriores, siendo visibles varios desperfectos en la carrocería. También pudieron descubrir unas bolsas sospechosos relacionadas con el autor, las cuales destaparon otro hecho delictivo

Los agentes localizaron varias bolsas de plástico, las cuales habían sido arrojadas, y que contenían en su interior, dinero en efectivo (9.660 euros) y hachís (1,6 kilogramos). Todo ello fue entregado a los agentes y se intervinieron igualmente otros 1.250 euros que guardaba el agresor en el interior de su vehículo.

Finalmente se detuvo como presunto autor de los delitos de violencia de género, quebrantamiento de orden de alejamiento y tráfico de drogas. El detenido es un varón, español, de 28 años que fue puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Elda.