El PP de Alicante, indignado con los presupuestos: "Pedro Sánchez vuelve a maltratar a los alicantinos"

Los diputados nacionales del PP por la provincia de Alicante, César Sánchez, Macarena Montesinos y Agustín Almodóbar, han denunciado este viernes que el presidente Pedro Sánchez "vuelva a maltratar a los alicantinos con una caída de más de un 40 % de las inversiones en los presupuestos para 2022 y con la peor inversión por habitante de toda España".

"Son unos presupuestos injustos con nuestra provincia, irresponsables e irreales con España, y solo satisfacen a los intereses electorales de Pedro Sánchez", ha considerado César Sánchez, quien ha remarcado que "desde el PP no podemos permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez siga abandonando nuestra provincia porque la dé por perdida electoralmente". "Estamos ante unos presupuestos que subirán todos los impuestos a los alicantinos. Pedro Sánchez da por perdida la Comunitat Valenciana y la provincia de Alicante, y decide utilizar las cuentas estatales para fines electorales en otras comunidades autónomas mientras nos deja sin inversiones estratégicas y a la cola de inversión en España", ha afirmado.

Según los parlamentarios alicantinos del PP, Alicante "está a la cola en inversión per cápita, con 177 euros menos de media que el resto de España". "No podemos seguir así; nuestra provincia necesita inversiones estratégicas para ser más competitivos, crear empleo y mejorar la calidad de vida de los alicantinos", ha expuesto César Sánchez, según un comunicado del PP. "Vamos a dejar 2021 con unos niveles de ejecución presupuestaria mínimos. El socialismo no solo invierte poco en la provincia, sino que, además, lo poco que pone sobre el papel no lo ejecuta. Los presupuestos de Pedro Sánchez son un fraude", ha zanjado Sánchez.

El partido ha anunciado que enmendará estos presupuestos y recogerá todas las reivindicaciones territoriales de la provincia de Alicante. También ha insistido en que uno de los aeropuertos más importantes de Europa, el de Alicante-Elche, "un año más va a seguir sin conexión ferroviaria con la capital" alicantina.