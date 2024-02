El Partidazo de Juanma Castaño llega al Principal de Alicante para felicitar a Ilia Topuria

Apúntate bien la fecha. Tienes una cita ineludible el próximo miércoles 28 de febrero desde las 23.30 horas. El Partidazo de COPE se emitirá en directo desde el Teatro Principal de Alicante para rendir tributo al flamante campeón de la UFC, Ilia Topuria.

Juanma Castaño, líder absoluto de la radio deportiva, aterrizará en la capital alicantina con todo su equipo para charlar ampliamente con el luchador hispanogeorgiano afincado en Alicante desde los 15 años y que este sábado se proclamaba campeón del mundo del peso pluma al derrotar de manera imponente al vigente campeón, el australiano Alexander Volkanovski.

COPE Alicante informará en los próximos días de cómo conseguir la invitación para uno de los eventos del año.

Topuria, con ganas de celebrar el título en Alicante

Desde el ring, Ilia Topuria compartió emocionado estas palabras:"Luchen por sus sueños, miren lo que he hecho yo. Lo he conseguido. Todo es posible".

El peleador nacido en Alemania, de corazón georgiano y alicantino de adopción quiso mandar este mensaje a la gente de Alicante: "Muchas gracias a todos los alicantinos que me han apoyado. He sentido vuestra energia. Sois unos grandes. No puedo esperar para volver a mi querida ciudad y poder celebrarlo con todos vosotros", señaló Topuria en declaraciones a COPE Alicante.