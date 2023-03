Parra y Gutiérrez renuncian a competencias "para no perjudicar a Diputación"

Los diputados provinciales Julia Parra y Javier Gutiérrez han asegurado este lunes tras renunciar a sus competencias en la Diputación de Alicante que esta es una decisión "estrictamente personal" y que la han adoptado "con el objetivo de no perjudicar la imagen de la institución provincial". Gutiérrez y Parra han sostenido en un comunicado conjunto que esta decisión pretende "favorecer una transición tranquila", después de que la salida de Javier Gutiérrez de Ciudadanos, primero, y la de Parra, después, provocara las críticas de PSOE y Compromís, así como la amenaza de Cs de romper el pacto de gobierno si ambos no dejaban sus competencias. Parra ha afirmado que tras "personalizarse" el tema, ha preferido "dar un paso al lado para evitar que se siga haciendo un uso electoralista de esta institución" y puesto que "esto no va de personalismos sino de seguir trabajando por la provincia de Alicante". "Quedan muchas cosas pendientes que precisan de seguimiento y finalización, y por ello me pongo a disposición de mis compañeros para ayudarles en estos dos meses que quedan para terminar la legislatura sin cierres en falso. Ni los ciudadanos ni los municipios pueden verse afectados por la deriva política de ningún partido", ha sostenido Parra. La diputada provincial, que ha renunciado a sus competencias pero no al acta, ha agradecido al personal de Cultura y Transparencia así como del Marq, el Adda, el Mubag y el IAC Juan Gil-Albert y ha resaltado el "privilegio" de trabajar en el departamento de Cultura. Por su parte, Javier Gutiérrez ha indicado que a lo largo de esta legislatura, el equipo de Gobierno que han conformado PP y Cs ha sido "capaz de cumplir a rajatabla el 100 % de los acuerdos recogidos en el pacto de gobierno, apostando en todo momento por el diálogo, la búsqueda de consenso y la estabilidad". "El ADN alicantino ha caracterizado todas nuestras decisiones políticas", ha resaltado Gutiérrez, que ha indicado que la decisión de renunciar a las competencias "es una decisión responsable con la que se quiere evitar que seguir desprestigiando una institución tan importante y que tanto hace por los municipios de la provincia como es la Diputación", ha indicado Gutiérrez. Ha agradecido a técnicos y asesores "el apoyo prestado para hacer realidad un proyecto político que tenía como razón de ser los municipios de la provincia, consiguiendo cambiar los cimientos en el modelo de reparto de los recursos de la Diputación y abogando por criterios equitativos, justos y objetivos, donde los municipios más vulnerables reciben más ayudas", ha concluido Gutiérrez.