La palma blanca de Elche deslumbra un año más: así es el trabajo artesanal que llega hasta el Vaticano

A las puertas del Domingo de Ramos, la tradición de la palma blanca de Elche alcanza su punto álgido. Las empresas familiares dedicadas a este oficio artesanal culminan meses de trabajo para satisfacer una demanda creciente. "Todavía estamos completando algún pedido, pero ya está todo enviado", ha explicado Ana Mora, de la empresa Palma Blanca, en los micrófonos de Mediodía COPE Alicante. Este año se han elaborado cientos de miles de palmas, con un aumento notable en los pedidos de cofradías y hermandades.

Un proceso que dura un año

El característico color blanco de la palma no es fruto del azar, sino de un proceso meticuloso que dura cerca de un año. Según ha detallado Mora, el trabajo comienza mucho antes de la Semana Santa: "A estas alturas ya tenemos amarradas las palmeras del año que viene". Esta técnica consiste en atar el centro de la palmera para formar una especie de caperucho, que meses después se cubre con un cono de plástico negro.

San Pedro de Motril portando una palma de Elche

Este método impide que la luz llegue a las hojas nuevas, que crecen directamente de color blanco. La recolección de la palma se realiza en septiembre, momento en el que se corta y se somete a un tratamiento de lavado con cloro. Posteriormente, las palmas pasan por una cámara de azufre, un paso clave que "hace que la palma se blanquee, se cure bien y salga brillante y preciosa", asegura la artesana.

Una tradición familiar que perdura

Este oficio es una tradición familiar transmitida de generación en generación. Sin embargo, su continuidad es frágil. "Actualmente es una pena, porque solo quedamos cuatro familias cosecheras. Se está perdiendo", ha lamentado Ana Mora. A pesar de ello, el relevo generacional parece asegurado en su caso, ya que su hijo "está trabajando ya con nosotros".

La elaboración de la palma blanca se mantiene más por apego a las raíces que por rentabilidad económica. A pesar de la inflación, los precios se han mantenido estables. Para estos artesanos, según Mora, "es más devoción y tradición que lo que es el lucrarse". Esta filosofía define el espíritu de un negocio que es, en esencia, familiar.

Las llaves de San Pedro en palma

Es más devoción y tradición que lo que es el lucrarse" Ana Mora Artesana y empresaria

De Elche al Vaticano y Sevilla

Un año más, la palma blanca de Elche ha llegado hasta el Vaticano. Ana Mora explica que la materia prima se envía en enero a Italia, donde una artesana local confecciona la palma que tradicionalmente porta el Papa. Además, la familia ilicitana Serrano Valero también envía por tradición una palma procesional para el pontífice, que "dejan siempre también allí presente" durante la misa de Domingo de Ramos.

El principal mercado para estos artesanos no está en la Comunidad Valenciana, sino en Andalucía. "Nuestra zona es más Andalucía", confirma Mora, destacando la importancia de clientes como las hermandades de la Macarena, Santa Genoveva o el Gran Poder de Sevilla. También realizan envíos a comunidades católicas españolas en el extranjero, como en Austria.