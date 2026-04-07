Padre e hijo gestionan una plantación de marihuana que deja sin luz a toda una calle en Sax

La Guardia Civil detiene a un padre y a un hijo por una plantación de marihuana en Sax

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en Sax (Alicante) en el marco de la operación Green Saj. En la actuación han sido detenidos los dos responsables, un padre y su hijo de 62 y 31 años, respectivamente, ambos sin antecedentes penales.

Quejas vecinales por los cortes de luz

La investigación se ha iniciado a raíz de las quejas vecinales recibidas por continuos cortes de suministro eléctrico y subidas de tensión en una calle del municipio. Los agentes del Área de Investigación del Puesto de Sax localizaron la vivienda, que registraba un consumo eléctrico ocho veces superior al contratado.

Tras identificar al titular del inmueble, los investigadores comprobaron que, aunque no residía de forma habitual en el domicilio, acudía al mismo con frecuencia para supervisar la plantación.

Dos viviendas para el cultivo y envasado

El apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) ha sido clave. Gracias a ellos se ha confirmado la elevada temperatura en el interior de la vivienda, un indicio compatible con una plantación indoor. Las vigilancias también han permitido localizar una segunda vivienda, muy próxima, que era utilizada para las labores de logística y envasado.

El pasado 25 de marzo, una vez identificados plenamente los responsables, se ha procedido a la entrada y registro de los dos inmuebles. En el operativo también han participado el Equipo ROCA de la Compañía de Ibi y la Policía Local de Sax.

Casi 500 plantas y un machete

Durante los registros, los agentes han intervenido un total de 476 plantas de marihuana, 600 gramos de marihuana envasada al vacío, un machete de grandes dimensiones y material para el pesaje y envasado de la droga. En ese momento se ha procedido a la detención de los dos responsables.

Además, se ha constatado que ambas propiedades contaban con un enganche ilegal a la red eléctrica, lo que provocaba las alteraciones en el suministro de la calle. A los detenidos se les imputan un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Ambos han quedado en libertad a la espera de juicio, y la instrucción judicial ha quedado a cargo de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena.