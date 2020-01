La paciente por la que se activó el protocolo por coronavirus en Torrevieja no había viajado a China

El Hospital de Torrevieja ha descartado que la turista islandesa de 66 años ingresada en este centro sea un caso de coronavirus, según han informado fuentes hospitalarias, que han precisado también que la paciente no había viajado a China, sino a otros países asiáticos.

La mujer "no cumple los criterios epidemiológicos como para ser considerado un caso de coronavirus al cien por cien", por lo que el hospital ha desactivado la alerta, han señalado las mismas fuentes. "Una de las razones por las que no cumple estos criterios epidemiológicos es porque no ha viajado a la zona afectada de China, ni a ese país", aunque sí a otras naciones asiáticas, han aclarado.

Anoche se informó de que esta mujer había estado recientemente en la ciudad china de Wuhan, pero se ha comprobado ahora que no ha viajado a esa zona. El Hospital de Torrevieja activó este lunes, por prevención y precaución, el protocolo de aislamiento porque la mujer acudió al centro con síntomas que podían ser compatibles con el coronavirus, lo que finalmente se ha descartado, y comunicó que había estado recientemente en Asia.

Asustada tras ver la televisión

"Ella venía asustada por las noticias que había visto en televisión", según fuentes hospitalarias. El Servicio de Medicina Preventiva del hospital le ha hecho esta mañana la segunda revaluación y, en colaboración con Salud Pública, ha tomado la decisión de que no cumple con los criterios epidemiológicos para ser considerado un caso de coronavirus. A partir de ahora, según fuentes del hospital, será tratada por una enfermedad respiratoria.

Por su parte, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha confirmado que en la Comunidad Valenciana "no hay en estos momentos ningún caso en investigación por sintomatología compatible con coronavirus". Desde la Dirección General de Salud Pública se ha informado de que, "en cuanto al caso de Torrevieja, no se ha tenido que aplicar finalmente el protocolo, ya que se ha comprobado que se trata de una persona que no viajó a la zona afectada en China".