El tren Ouigo entre Madrid y Alicante empieza sus trayectos el 27 de abril

La nueva línea de Ouigo que conectará Madrid, Albacete y Alicante empezará a operar el próximo 27 de abril entre las tres ciudades y los billetes a nueve euros serán "la regla general" de este trayecto, que tendrá cuatro circulaciones diarias, dos por sentido.

Ouigo ha puesto este martes a la venta los billetes para este nuevo servicio, que contará con dos salidas desde Madrid (a las 10.15 horas y a las 12.51 h) y dos a partir del mediodía desde Alicante (con salidas a las 14 h y a las 16 h). Así lo han asegurado la directora general de la compañía, Hélène Valenzuela, y el director comercial de la firma, Fernando Pareja, quienes en un acto en Alicante han insistido en que conectarán en apenas dos horas y media ambas ciudades en un trayecto que "ayudará a consolidar el proceso de liberalización del sector".

Ouigo, que ha confirmado que las cuatro conexiones pararán en Albacete, prevé que hasta 28.000 personas puedan viajar cada semana en esta línea con sus trenes, que son de dos alturas y en los que cabrán hasta 1.018 personas. Han expuesto que si bien normalmente estos trenes tienen capacidad para 509 plazas, en el trayecto entre Alicante y Madrid se unirán dos, formando una unidad múltiple con capacidad de hasta 1.018 plazas.

Pareja ha remarcado que más de 4.000 personas podrán viajar diariamente a través de estos cuatro trenes, ha destacado que el potencial de incremento de la demanda es grande y que "están seguros de que la línea Madrid-Albacete-Alicante será un éxito". La directora general, Hélène Valenzuela, ha explicado que los precios de Ouigo "son mucho más económicos" que los de los competidores y ha celebrado que, desde su llegada a España, el sector ha bajado un 40 % el precio "y aun así los precios de Ouigo son aún mejores".

RENEGOCIAR CÁNONES PARA QUE NO SEAN "UN LASTRE"

No obstante, Valenzuela ha criticado que los cánones para circular por la alta velocidad española representan el 70 % de los costes totales de este transporte, por lo que ha pedido una renegociación para que estos precios no sean "un lastre" para la competitividad del producto. "Nos parecería justo poner al tren y al coche en el mismo nivel de presión y contribución. El tren de alta velocidad no ha recibido ningún apoyo y las tarifas siguen subiendo", ha destacado Valenzuela, que ha insistido en que "conseguir el cambio cultural de abandonar el coche sólo es posible si los precios se mantienen a un nivel muy bajo". Por ello, ha urgido a que el tren cuente con "una política de estado" para llegar a un modelo sostenible de transporte.