Óscar Cano: "El otro día ante el Lleida se pudo ver el potencial del Hércules, es un equipo para ser campeón"

Hércules y Castellón se enfrentarán el domingo en Castalia a las 17 horas en un encuentro de máxima rivalidad y con un ambiente en las gradas de superior categoría. El conjunto de La Plana llega en zona de promoción de ascenso, mientras que los alicantinos todavía no han conseguido escapar de la zona de peligro. Pese a la amplia diferencia que hay en la tabla (9 puntos), el entrenador albinegro, Óscar Cano, espera a un rival poderoso y en plena remontada. "En ocho o diez jornadas el Hércules va a estar con la gente de arriba seguro", comentó el preparador granadino.

"El domingo estuve viendo el partido contra el Lleida y ves el potencial que tienen. Con lo que tienen se puede hacer un equipo para ser campeón en la categoría. Son buenos jugadores, muchos de otra categoría y es cuestión de tiempo que esa plantilla vaya para arriba", comentó Cano en declaraciones a Deportes COPE Alicante.

"Espero un partido abierto, con goles. Igual nosotros a nivel de construcción, por el tiempo que llevamos juntos, tenemos esos procedimientos más adquiridos. Pero ellos cerca del área tienen mucho potencial. El campo nos beneficia a los dos". recordó el entrenador del Castellón.

Por último, Óscar Cano se refirió a la plantilla herculana. "Tienen un lateral izquierdo que va a durar muy poquito en esta categoría como es Nani, conozco a Yeray de estar en la Cultural Leonesa y es de otra categoría, a Jesús Alfaro lo he entrenado y quisimos traerlo el año pasado y no pudo ser. El perfil izquierdo con Nani y con Borja es muy difícil de sujetar en esta categoría. Pero me gusta todo del Hércules", argumentó.