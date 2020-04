OPINÓN: "No es momento de relajarnos", por Juan Carlos Gumiel

Como era de esperar, este fin de semana hemos conocido la ampliación del confinamiento hasta el 26 de abril, con posibilidad de prorrogarse todavía aún más, según las propias palabras del presidente del Gobierno. Debemos ir preparándonos para ello, no es momento de relajarnos, la situación se me antoja difícil y cada día que pasa, todavía más.

Este fin de semana por fin se ha podido disfrutar de algo de sol en Alicante. A mí, particularmente, este hecho me alegra las jornadas… pero ojo, que disfrutemos de buen tiempo no significa que empecemos a relajarnos y a cometer torpezas ciertamente peligrosas. Tenemos el toro, más o menos, cogido por los cuernos. No es momento de dejar de apretar y que se nos escape.

Mi pareja acudía este sábado al suministro de fármacos para mis patologías crónicas, y la propia farmacéutica se hacía cruces de ver un exceso de gente paseando tranquilamente por las calles aledañas de la playa (San Juan-Muchavista), más de lo habitual en días pretéritos.

Entramos en una semana de especial trascendencia, la Semana Santa ha comenzado de pleno… Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, ayer; y todo lo que está por venir con sus correspondientes días de fiesta. Igual que aplaudí a los festeros, hoy quiero tener un gesto de cariño y afecto para todas las Hermandades y Cofradías alicantinas, ellos saben bien que este año no puede ser, será la primera Semana Santa virtual de la historia, y cada uno, estoy seguro, que la vivirá con pasión y fe desde su correspondiente lugar de confinamiento preventivo, porque nuestros hermanos y hermanas cofrades son luchadores y responsables.

Otra cosa son los desalmados que todavía no se han enterado de que nos va la vida, la nuestra y la de los demás en ello, poniendo a su vez en muchos aprietos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a nuestras policías municipales. Mano dura con ellos en la aplicación de las leyes vigentes al respecto. No podemos estar haciendo un esfuerzo titánico quedándonos en nuestras casas, muchos sin trabajo, muchos sin poder abrir sus negocios, muchos sin generar dinero alguno y, sobre todo, muchos sin ver a sus seres queridos, para que algunos mamarrachos de turno, con su irresponsabilidad, puedan alargar todavía más esta situación con el perjuicio que ello conlleva de seguir perdiendo todo lo que he citado y, lo más importante, muchas más VIDAS.

#AhoraMásQueNuncaQuédateEnCasa Juan Carlos Gumiel.